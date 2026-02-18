Рейтинг@Mail.ru
"Амур" в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:52 18.02.2026
"Амур" в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
"Амур" в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Хабаровский "Амур" в овертайме обыграл новосибирскую "Сибирь" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Амур" в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

"Амур" в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ со счетом 2:1

Хоккеисты "Амура".
© Фото : Пресс-служба ХК "Амур".
Хоккеисты "Амура".. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Хабаровский "Амур" в овертайме обыграл новосибирскую "Сибирь" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. За "Амур" отличились Иван Мищенко (4-я минута) и Алекс Броадхёрст (61). Единственную шайбу "Сибири" забросил Семен Кошелев (53), который отличился в своей 600-й игре в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 февраля 2026 • начало в 15:30
Закончен в OT
Сибирь
1 : 2
Амур
12:35 • Семен Кошелев
(Владислав Лещенко, Егор Аланов)
03:06 • Иван Мищенко
00:37 • Алекс Бродхерст
(Иван Мищенко)
"Сибирь" (56 очков) занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. "Амур" (49) располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Амур" в гостях сыграет с магнитогорским "Металлургом", а "Сибирь" примет омский "Авангард". Обе встречи состоятся 20 февраля.
