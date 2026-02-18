https://ria.ru/20260218/amur-2075275548.html
"Амур" в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
"Амур" в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Амур" в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Хабаровский "Амур" в овертайме обыграл новосибирскую "Сибирь" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.02.2026
новосибирск
"Амур" в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ со счетом 2:1