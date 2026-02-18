Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над французом Валантеном Руайе во втором круге теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.