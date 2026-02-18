https://ria.ru/20260218/alkaras-2075336666.html
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над французом Валантеном Руайе во втором круге теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
теннис
спорт
атр
карлос алькарас
карен хачанов
