Рейтинг@Mail.ru
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:10 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/alkaras-2075336666.html
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над французом Валантеном Руайе во втором круге теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T23:10:00+03:00
2026-02-18T23:10:00+03:00
теннис
спорт
атр
карлос алькарас
карен хачанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845746_0:16:1080:624_1920x0_80_0_0_689057ef83bae808efca35abf70c0f63.jpg
https://ria.ru/20260218/hachanov-2075237131.html
атр
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845746_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2291c040baccdf0cdcda9b5db4627e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, атр, карлос алькарас, карен хачанов
Теннис, Спорт, АТР, Карлос Алькарас, Карен Хачанов
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым

Теннисист Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Хачановым

© Соцсети АОКарлос Алькарас
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Соцсети АО
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над французом Валантеном Руайе во втором круге теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу посеянного под первым номером Алькараса. Руайе занимает 60-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Qatar Open
18 февраля 2026 • начало в 21:30
Завершен
Карлос Алькарас
2 : 06:27:5
Валантен Ройе
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Алькарас встретится с россиянином Кареном Хачановым (7-й номер посева).
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Вчера, 15:47
 
ТеннисСпортАТРКарлос АлькарасКарен Хачанов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала