Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:49 17.02.2026 (обновлено: 22:47 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/zenit-2075044353.html
"Зенит" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче
"Зенит" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Зенит" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче
Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в товарищеском матче на сборах в Дубае. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T18:49:00+03:00
2026-02-17T22:47:00+03:00
футбол
спорт
максим глушенков
джон дуран
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
аль-наср
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052426445_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_fe52d3e06eb78463e150c7ff3d388913.jpg
https://ria.ru/20260217/shanhaj-2075020285.html
https://ria.ru/20260217/bakaev-2074926858.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052426445_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_4b104eb08d18fd2f4956ab53d916b38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим глушенков, джон дуран, краснодар, российская премьер-лига (рпл), аль-наср, зенит
Футбол, Спорт, Максим Глушенков, Джон Дуран, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Аль-Наср, Зенит
"Зенит" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче

"Зенит" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче на сборах в Дубае

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Глушенков
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в товарищеском матче на сборах в Дубае.
Матч прошел в формате трех таймов - два по 45 минут и один 30 минут. Встреча завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0. Единственный мяч на 29-й минуте забил Максим Глушенков.
Футбольные мячи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Китайский клуб Слуцкого проиграл в последнем туре основного этапа ЛЧ АФК
Вчера, 17:18
В составе "Зенита" дебютировал форвард Джон Дуран, получивший желтую карточку на 6-й минуте встречи. Колумбиец 9 февраля перешел в петербургский клуб из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды.
"Краснодар" 6 февраля разгромил "Зенит" со счетом 3:0 в рамках Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), победителем которого стал московский ЦСКА.
"Зенит" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет одно очко.
В других товарищеских матчах махачкалинское "Динамо" завершило тренировочный сбор в турецком Белеке победой над узбекистанским "Андижаном" (2:1), а самарские "Крылья Советов" в этом же городе обыграли "Челябинск" - 3:2.
Солтмурад Бакаев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Бакаев перешел из "Акрона" в московскую "Родину"
Вчера, 12:31
 
ФутболСпортМаксим ГлушенковДжон ДуранКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Аль-НасрЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала