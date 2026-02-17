"Зенит" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в товарищеском матче на сборах в Дубае.
Матч прошел в формате трех таймов - два по 45 минут и один 30 минут. Встреча завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0. Единственный мяч на 29-й минуте забил Максим Глушенков.
В составе "Зенита" дебютировал форвард Джон Дуран, получивший желтую карточку на 6-й минуте встречи. Колумбиец 9 февраля перешел в петербургский клуб из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды.
"Краснодар" 6 февраля разгромил "Зенит" со счетом 3:0 в рамках Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), победителем которого стал московский ЦСКА.
"Зенит" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет одно очко.
В других товарищеских матчах махачкалинское "Динамо" завершило тренировочный сбор в турецком Белеке победой над узбекистанским "Андижаном" (2:1), а самарские "Крылья Советов" в этом же городе обыграли "Челябинск" - 3:2.
