Вахания летом станет игроком "Краснодара"
"Краснодар" объявил в Telegram-канале о заключении соглашения с "Ростовом" о трансфере российского защитника Ильи Вахании. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Ростов" и "Краснодар" договорились о переходе Вахании летом 2026 года
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Краснодар" объявил в Telegram-канале о заключении соглашения с "Ростовом" о трансфере российского защитника Ильи Вахании.
Футболист проведет остаток сезона в "Ростове". Его контракт с "Краснодаром" вступит в силу 16 июня.
"Летом в моей карьере наступит новый этап. Но на сегодняшний день я остаюсь игроком "Ростова" и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом. Я отдам все силы для того, чтобы весной как можно чаще радовать болельщиков и приносить максимум пользы команде, в которой я дорос до сборной России и которая дала мне очень многое", - приводятся слова Вахании в Telegram-канале "Ростова".
Вахании 25 лет. Воспитанник петербургского "Зенита" выступает за "Ростов" с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча. Также на его счету семь игр и один гол в составе сборной России.