Вахания летом станет игроком "Краснодара"

«

"Летом в моей карьере наступит новый этап. Но на сегодняшний день я остаюсь игроком "Ростова" и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом. Я отдам все силы для того, чтобы весной как можно чаще радовать болельщиков и приносить максимум пользы команде, в которой я дорос до сборной России и которая дала мне очень многое", - приводятся слова Вахании в Telegram-канале "Ростова".