Рыбакина одержала победу во втором круге турнира в Дубае
Рыбакина одержала победу во втором круге турнира в Дубае
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла австралийку Кимберли Биррелл во втором круге турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T19:15:00+03:00
2026-02-17T20:18:00+03:00
