Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина одержала победу во втором круге турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:15 17.02.2026 (обновлено: 20:18 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/tennis-2075048612.html
Рыбакина одержала победу во втором круге турнира в Дубае
Рыбакина одержала победу во втором круге турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Рыбакина одержала победу во втором круге турнира в Дубае
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла австралийку Кимберли Биррелл во втором круге турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T19:15:00+03:00
2026-02-17T20:18:00+03:00
теннис
спорт
елена рыбакина
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071505750_0:223:1081:831_1920x0_80_0_0_04bbd49786a818241eba35e235ca9892.jpg
https://ria.ru/20260216/karera-2074783907.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071505750_0:122:1081:932_1920x0_80_0_0_218c6ffbcd9dbbac36a7f681d14ab109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, елена рыбакина, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Елена Рыбакина, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Рыбакина одержала победу во втором круге турнира в Дубае

Казахстанская теннисистка Рыбакина победила во втором круге турнира в Дубае

© Соцсети теннисисткиЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Соцсети теннисистки
Елена Рыбакина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла австралийку Кимберли Биррелл во втором круге турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась победой посеянной под первым номером Рыбакиной со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте один час.
В следующем раунде Рыбакина, третья ракетка мира, сыграет с хорваткой Антонией Ружич.
Дестани Айява - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Австралийская теннисистка объявила о завершении карьеры из-за расизма
16 февраля, 18:40
 
ТеннисСпортЕлена РыбакинаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала