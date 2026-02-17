https://ria.ru/20260217/tennis-2075023116.html
Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T17:25:00+03:00
2026-02-17T17:25:00+03:00
2026-02-17T18:02:00+03:00
доха
