Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Теннис
 
17:25 17.02.2026 (обновлено: 18:02 17.02.2026)
Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе
Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
спорт, доха, карен хачанов, мартон фучович
Теннис, Спорт, Доха, Карен Хачанов, Мартон Фучович
Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе

Российский теннисист Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
Во вторник в матче стартового круга Хачанов (17-я ракетка мира) нанес поражение японцу Синтаро Мотидзуки (117) со счетом 6:1, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.
В следующем раунде 29-летний россиянин встретится с венгром Мартоном Фучовичем (61).
