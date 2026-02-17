https://ria.ru/20260217/tennis-2074975177.html
Калинская уступила Гауфф во втором круге турнира в Дубае
Россиянка Анна Калинская уступила четвертой ракетке мира американке Кори Гауфф во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T15:25:00+03:00
2026-02-17T15:25:00+03:00
2026-02-17T15:26:00+03:00
теннис
спорт
дубай
кори гауфф
женская теннисная ассоциация (wta)
анна калинская
дубай
