Калинская уступила Гауфф во втором круге турнира в Дубае
Теннис
 
15:25 17.02.2026
Калинская уступила Гауфф во втором круге турнира в Дубае
Калинская уступила Гауфф во втором круге турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Калинская уступила Гауфф во втором круге турнира в Дубае
Россиянка Анна Калинская уступила четвертой ракетке мира американке Кори Гауфф во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T15:25:00+03:00
2026-02-17T15:26:00+03:00
теннис
спорт
дубай
кори гауфф
женская теннисная ассоциация (wta)
анна калинская
дубай
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, дубай, кори гауфф, женская теннисная ассоциация (wta), анна калинская
Теннис, Спорт, Дубай, Кори Гауфф, Женская теннисная ассоциация (WTA), Анна Калинская
Калинская уступила Гауфф во втором круге турнира в Дубае

Россиянка Калинская уступила Гауфф во втором круге турнира в Дубае

Анна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : X (Twitter) фотографа пресс-службы WTA
Анна Калинская. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская уступила четвертой ракетке мира американке Кори Гауфф во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу посеянной под третьим номером Гауфф. Калинская является 23-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Dubai Duty Free Tennis Championships
17 февраля 2026 • начало в 13:50
Завершен
Кори Гауфф
2 : 06:46:4
Анна Калинская
В третьем круге Гауфф сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной
ТеннисСпортДубайКори ГауффЖенская теннисная ассоциация (WTA)Анна Калинская
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
