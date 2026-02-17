Рейтинг@Mail.ru
16:41 17.02.2026 (обновлено: 16:48 17.02.2026)
Сборная Германии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Сборная Германии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Сборная Германии по хоккею обыграла команду Франции в квалификационном раунде плей-офф Олимпиады в Италии и вышла в четвертьфинал турнира. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T16:41:00+03:00
2026-02-17T16:48:00+03:00
спорт, германия, франция, италия, пьер-эдуар белльмар, зимние олимпийские игры 2026, леон драйзайтль, нико штурм, стефан да коста
Хоккей, Спорт, Германия, Франция, Италия, Пьер-Эдуар Белльмар, Зимние Олимпийские игры 2026, Леон Драйзайтль, Нико Штурм, Стефан Да Коста
Сборная Германии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная Германии обыграла Францию и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

© Getty Images / Bruce BennettХоккеисты сборной Германии
Хоккеисты сборной Германии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Getty Images / Bruce Bennett
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сборная Германии по хоккею обыграла команду Франции в квалификационном раунде плей-офф Олимпиады в Италии и вышла в четвертьфинал турнира.
Встреча в Милане завершилась со счетом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0). В составе сборной Германии шайбы забросили Леон Драйзайтль (4-я минута), Фредерик Тиффельс (11), Джон-Джейсон Петерка (19), Джош Самански (48) и Нико Штурм (60). У французов отличился Пьер-Эдуар Белльмар (25).
Olympic Games Final Stage
17 февраля 2026 • начало в 14:10
Завершен
Германия
5 : 1
Франция
03:40 • Леон Драйзайтль
(Йозуа Самански, Тим Штюцле)
10:54 • Фредерик Тиффельс
18:13 • Джон-Ясон Петерка
(Тим Штюцле)
47:01 • Йозуа Самански
(Леон Драйзайтль, Мориц Сейдер)
59:04 • Нико Штурм
(Леон Драйзайтль, Тобиас Ридер)
24:02 • Пьер-Эдуар Бельмар
(Джордан Перре)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе сборной Франции в матче принял участие нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста. Результативными действиями ассистент капитана национальной команды не отметился.
В четвертьфинале сборная Германии встретится с командой Словакии. На Играх-2022 в Пекине словаки со счетом 4:0 обыграли немцев в квалификационном раунде плей-офф.
Артур Ирбе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Экс-вратарь сборной СССР заявил, что готов вернуть золотые медали ЧМ
Вчера, 12:15
 
ХоккейСпортГерманияФранцияИталияПьер-Эдуар БелльмарЗимние Олимпийские игры 2026Леон ДрайзайтльНико ШтурмСтефан Да Коста
 
