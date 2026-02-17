https://ria.ru/20260217/sbornaja-2074998452.html
Сборная Германии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Сборная Германии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Сборная Германии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Сборная Германии по хоккею обыграла команду Франции в квалификационном раунде плей-офф Олимпиады в Италии и вышла в четвертьфинал турнира. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Сборная Германии обыграла Францию и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира