Футбол
 
09:04 17.02.2026
Источник раскрыл детали контракта Рядно с "Балтикой"
футбол
трансферы в рпл
михаил рядно
пфк цска
балтика
трансферы в рпл, михаил рядно, пфк цска, балтика
Футбол, Трансферы в РПЛ, Михаил Рядно, ПФК ЦСКА, Балтика
Полузащитник ЦСКА Михаил Рядно
Полузащитник ЦСКА Михаил Рядно
© пресс-служба ПФК ЦСКА
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Контракт защитника Михаила Рядно с футбольным клубом "Балтика" не предусматривает опции обратного выкупа со стороны московского ЦСКА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с условиями сделки.
В понедельник ЦСКА и "Балтика" объявили о полноценном переходе Рядно в команду из Калининграда. Контракт 20-летнего защитника с новым клубом рассчитан до 2029 года.
"Контракт Рядно не предусматривает опции обратного выкупа. При этом ЦСКА получит 25% от последующей продажи игрока", - сообщил собеседник агентства.
Рядно 20 лет, он действующий игрок молодежной сборной России. За основную команду армейцев провел 13 матчей и забил один гол, став самым молодым защитником ЦСКА, отличившимся в чемпионатах России. В 2023 году Рядно дебютировал за ЦСКА в игре за Суперкубок России, став самым молодым участником турнира.
Футбол Трансферы в РПЛ Михаил Рядно ПФК ЦСКА Балтика
 
Матч-центр
 
