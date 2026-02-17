https://ria.ru/20260217/ryadno-2074860041.html
Источник раскрыл детали контракта Рядно с "Балтикой"
Источник раскрыл детали контракта Рядно с "Балтикой" - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Источник раскрыл детали контракта Рядно с "Балтикой"
Контракт защитника Михаила Рядно с футбольным клубом "Балтика" не предусматривает опции обратного выкупа со стороны московского ЦСКА, сообщил РИА Новости...
Источник раскрыл детали контракта Рядно с "Балтикой"
Контракт футболиста Рядно с "Балтикой" не предусматривает опции выкупа
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Контракт защитника Михаила Рядно с футбольным клубом "Балтика" не предусматривает опции обратного выкупа со стороны московского ЦСКА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с условиями сделки.
В понедельник ЦСКА
и "Балтика
" объявили о полноценном переходе Рядно
в команду из Калининграда. Контракт 20-летнего защитника с новым клубом рассчитан до 2029 года.
«
"Контракт Рядно не предусматривает опции обратного выкупа. При этом ЦСКА получит 25% от последующей продажи игрока", - сообщил собеседник агентства.
Рядно 20 лет, он действующий игрок молодежной сборной России. За основную команду армейцев провел 13 матчей и забил один гол, став самым молодым защитником ЦСКА, отличившимся в чемпионатах России. В 2023 году Рядно дебютировал за ЦСКА в игре за Суперкубок России, став самым молодым участником турнира.