Шесть российских спортсменов получили приглашения на Паралимпиаду

"Международная федерация лыжного спорта и сноуборда уведомила Паралимпийский комитет России о предоставлении двусторонних приглашений на Паралимпийские игры 2026 года шестерым российским спортсменам. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер", - сказал Рожков.

"Ранее ПКР направил список из 16 кандидатов на получение приглашений. Он был сформирован по предложениям тренерских советов сборных команд России, после чего рассмотрен и утвержден исполкомом ПКР совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых", - отметил он.

"Наши спортсмены из‑за дискриминационного отстранения от соревнований не смогли полноценно участвовать в квалификации. К сожалению, наши просьбы не были удовлетворены. Что касается других видов спорта - в биатлоне мы пока еще не допущены к участию в международных соревнованиях и не могли рассчитывать на двусторонние приглашения. В следж‑хоккее и керлинге на колясках таких приглашений нет, мы не были допущены до квалификации", - пояснил собеседник агентства", - добавил собеседник агентства.