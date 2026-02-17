Рейтинг@Mail.ru
Шесть российских спортсменов получили приглашения на Паралимпиаду - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
11:21 17.02.2026
Шесть российских спортсменов получили приглашения на Паралимпиаду
Шесть российских спортсменов получили приглашения на Паралимпиаду
Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
спорт, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Шесть российских спортсменов получили приглашения на Паралимпиаду

Рожков: шесть россиян получили приглашения на Паралимпийские игры в Италии

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
«
"Международная федерация лыжного спорта и сноуборда уведомила Паралимпийский комитет России о предоставлении двусторонних приглашений на Паралимпийские игры 2026 года шестерым российским спортсменам. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер", - сказал Рожков.
"Ранее ПКР направил список из 16 кандидатов на получение приглашений. Он был сформирован по предложениям тренерских советов сборных команд России, после чего рассмотрен и утвержден исполкомом ПКР совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых", - отметил он.
Президент ПКР отметил, что основное распределение квот на участие в Паралимпиаде в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде было завершено 5 мая 2025 года. "Сейчас на свободные места, связанные с неподтверждением участия ряда атлетов, между национальными паралимпийскими комитетами, подавшими дополнительные заявки, распределено относительно небольшое количество квот. После принятия CAS (Спортивным арбитражным судом - прим. ред.) в декабре 2025 года решения о допуске наших спортсменов до соревнований ПКР неоднократно обращался в FIS и IPC (Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда и Международный паралимпийский комитет - прим. ред.) с просьбой выделить дополнительные места для российской сборной команды на Паралимпийские игры", - сказал Рожков.
"Наши спортсмены из‑за дискриминационного отстранения от соревнований не смогли полноценно участвовать в квалификации. К сожалению, наши просьбы не были удовлетворены. Что касается других видов спорта - в биатлоне мы пока еще не допущены к участию в международных соревнованиях и не могли рассчитывать на двусторонние приглашения. В следж‑хоккее и керлинге на колясках таких приглашений нет, мы не были допущены до квалификации", - пояснил собеседник агентства", - добавил собеседник агентства.
