Рейтинг@Mail.ru
Член Зала славы UFC Роузи проведет поединок по правилам MMA против Карано - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
18:12 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/rouzi-2075037047.html
Член Зала славы UFC Роузи проведет поединок по правилам MMA против Карано
Член Зала славы UFC Роузи проведет поединок по правилам MMA против Карано - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Член Зала славы UFC Роузи проведет поединок по правилам MMA против Карано
Член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и экс-чемпионка в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи проведет поединок против... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T18:12:00+03:00
2026-02-17T18:12:00+03:00
единоборства
спорт
лос-анджелес
ронда роузи
холли холм
ufc
mvp
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927391863_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_99b37d43048b8256e0446e09e5564f03.jpg
https://ria.ru/20260216/fyuri-2074808139.html
лос-анджелес
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927391863_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_69fefe59b4df98168999affe0e49919c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лос-анджелес, ронда роузи, холли холм, ufc, mvp
Единоборства, Спорт, Лос-Анджелес, Ронда Роузи, Холли Холм, UFC, MVP
Член Зала славы UFC Роузи проведет поединок по правилам MMA против Карано

Ронда Роузи проведет бой против Джины Карано в лиге MVP

© AFP 2024 / FREDERIC J. BROWNРонда Роузи
Ронда Роузи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AFP 2024 / FREDERIC J. BROWN
Ронда Роузи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и экс-чемпионка в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи проведет поединок против соотечественницы Джины Карано в лиге MVP, сообщается на странице промоушена в соцсети X.
Бой состоится 16 мая в Лос-Анджелесе.
Роузи 39 лет. Ее профессиональный рекорд в MMA составляет 12 побед и 2 поражения. Американка является экс-чемпионкой UFC в легчайшем весе и провела шесть успешных защит титула. Ее чемпионская серия завершилась поражением нокаутом от соотечественницы Холли Холм. В 2018 году Роузи стала первой женщиной-бойцом, введенной в Зал славы UFC. С 2018 по 2023 год она выступала в рестлинг-промоушене WWE, где также сумела завоевать чемпионский титул.
Карано 43 года. В смешанных единоборствах она одержала 7 побед при 1 поражении. Последний поединок американка провела в августе 2009 года. Также она выступала в роли актрисы в ряде фильмов и сериалов, включая "Форсаж", "Дедпул" и "Мандалорец".
Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс
16 февраля, 21:27
 
ЕдиноборстваСпортЛос-АнджелесРонда РоузиХолли ХолмUFCMVP
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала