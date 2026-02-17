Член Зала славы UFC Роузи проведет поединок по правилам MMA против Карано

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и экс-чемпионка в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи проведет поединок против соотечественницы Джины Карано в лиге MVP, сообщается на странице промоушена в соцсети X.
Бой состоится 16 мая в Лос-Анджелесе.
Роузи 39 лет. Ее профессиональный рекорд в MMA составляет 12 побед и 2 поражения. Американка является экс-чемпионкой UFC в легчайшем весе и провела шесть успешных защит титула. Ее чемпионская серия завершилась поражением нокаутом от соотечественницы Холли Холм. В 2018 году Роузи стала первой женщиной-бойцом, введенной в Зал славы UFC. С 2018 по 2023 год она выступала в рестлинг-промоушене WWE, где также сумела завоевать чемпионский титул.
Карано 43 года. В смешанных единоборствах она одержала 7 побед при 1 поражении. Последний поединок американка провела в августе 2009 года. Также она выступала в роли актрисы в ряде фильмов и сериалов, включая "Форсаж", "Дедпул" и "Мандалорец".
