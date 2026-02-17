Член Зала славы UFC Роузи проведет поединок по правилам MMA против Карано

Карано 43 года. В смешанных единоборствах она одержала 7 побед при 1 поражении. Последний поединок американка провела в августе 2009 года. Также она выступала в роли актрисы в ряде фильмов и сериалов, включая "Форсаж", "Дедпул" и "Мандалорец".