Роднина оценила победу японских фигуристов на Олимпиаде

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что не стоит ставить под сомнение победу японской пары Рику Миуры и Рюити Кихары на Олимпийских играх в Италии.