Роднина оценила победу японских фигуристов на Олимпиаде

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что не стоит ставить под сомнение победу японской пары Рику Миуры и Рюити Кихары на Олимпийских играх в Италии.
Миура и Кихара в произвольной программе олимпийского турнира набрали 158,13 балла и побили мировой рекорд, превзойдя достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, установленное на чемпионате Европы - 2022 в Таллине (157,46). Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский после этого раскритиковал судей, заявив, что такие оценки за произвольную программу являются "абсолютным перебором".
«
"Надо не заниматься трепанацией отдельных элементов, а видеть всю ситуацию в целом. Да, у них в короткой программе была ошибка, и мы все это прекрасно знаем. За что их и наказали, они были поставлены на пятое место. Но это единственная пара, которая меня впечатлила. Чего я не могу сказать о других, пока у них нет олимпийского духа", - заявила Роднина, отвечая на вопрос о критике Козловского в адрес пары из Японии.
Игры завершатся 22 февраля.