Роднина оценила победу японских фигуристов на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:33 17.02.2026 (обновлено: 15:01 17.02.2026)
Роднина оценила победу японских фигуристов на Олимпиаде
Роднина оценила победу японских фигуристов на Олимпиаде
Роднина оценила победу японских фигуристов на Олимпиаде
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что не стоит ставить под сомнение победу японской пары РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T14:33:00+03:00
2026-02-17T15:01:00+03:00
фигурное катание
спорт
ирина роднина
рику миура
дмитрий козловский
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
рюити кихара
Новости
фигурное катание
Фигурное катание, Спорт, Ирина Роднина, Рику Миура, Дмитрий Козловский, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Рюити Кихара, Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Роднина оценила победу японских фигуристов на Олимпиаде

Роднина считает заслуженной победу фигуристов Миуры и Кихары на Олимпиаде

Рику Миура и Риюти Кихара
Рику Миура и Риюти Кихара
Рику Миура и Риюти Кихара. Архивное фото
Рику Миура и Риюти Кихара. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что не стоит ставить под сомнение победу японской пары Рику Миуры и Рюити Кихары на Олимпийских играх в Италии.
Миура и Кихара в произвольной программе олимпийского турнира набрали 158,13 балла и побили мировой рекорд, превзойдя достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, установленное на чемпионате Европы - 2022 в Таллине (157,46). Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский после этого раскритиковал судей, заявив, что такие оценки за произвольную программу являются "абсолютным перебором".
«
"Надо не заниматься трепанацией отдельных элементов, а видеть всю ситуацию в целом. Да, у них в короткой программе была ошибка, и мы все это прекрасно знаем. За что их и наказали, они были поставлены на пятое место. Но это единственная пара, которая меня впечатлила. Чего я не могу сказать о других, пока у них нет олимпийского духа", - заявила Роднина, отвечая на вопрос о критике Козловского в адрес пары из Японии.
Игры завершатся 22 февраля.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Олимпиаде в Италии ощущается русский дух, заявила Роднина
Вчера, 14:16
 
Фигурное катание
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
