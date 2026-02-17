Рейтинг@Mail.ru
На Олимпиаде в Италии ощущается русский дух, заявила Роднина - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:16 17.02.2026 (обновлено: 15:00 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/rodnina-2074954522.html
На Олимпиаде в Италии ощущается русский дух, заявила Роднина
На Олимпиаде в Италии ощущается русский дух, заявила Роднина - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
На Олимпиаде в Италии ощущается русский дух, заявила Роднина
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что несмотря на максимальное отстранение... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T14:16:00+03:00
2026-02-17T15:00:00+03:00
фигурное катание
спорт
ирина роднина
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883840609_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a32376293158239437753020c23f7dde.jpg
https://ria.ru/20260217/averbukh-2074947440.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883840609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf4fdff051b2d7e13cf69529b7ae1a28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ирина роднина, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Ирина Роднина, Зимние Олимпийские игры 2026
На Олимпиаде в Италии ощущается русский дух, заявила Роднина

Роднина заявила, что на соревнованиях по фигурному катанию на ОИ есть дух России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИрина Роднина
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ирина Роднина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что несмотря на максимальное отстранение фигуристов страны от участия в соревнованиях на Олимпийских играх 2026 года в Италии витает и ощущается русский дух.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Олимпиаде только двух российских фигуристов – Петра Гуменника и Аделию Петросян. В мужском одиночном катании чемпионом Олимпиады стал казахстанец Михаил Шайдоров, которого тренирует россиянин, олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов. Тренер российских чемпионок Этери Тутберидзе сотрудничает с фигуристами Грузии, уроженцы России на Играх выступают за Венгрию, Германию, Польшу, Эстонию и другие страны.
«
"Я на Олимпийских играх в основном смотрела только фигурное катание. И о фигурном катании могу сказать одно – там явно не хватает наших спортсменов. И как бы нас не игнорировали и не изолировали, там все равное есть русский дух и Русью пахнет. Есть и тренеры, и спортсмены, и даже тех, кто родился в других странах, все равно объединяет именно российский дух", - сказала Роднина.
Игры завершатся 22 февраля.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Не смогли повторить Сочи": Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане
Вчера, 13:47
 
Фигурное катаниеСпортИрина РоднинаЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала