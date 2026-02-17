На Олимпиаде в Италии ощущается русский дух, заявила Роднина

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что несмотря на максимальное отстранение фигуристов страны от участия в соревнованиях на Олимпийских играх 2026 года в Италии витает и ощущается русский дух.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Олимпиаде только двух российских фигуристов – Петра Гуменника и Аделию Петросян. В мужском одиночном катании чемпионом Олимпиады стал казахстанец Михаил Шайдоров, которого тренирует россиянин, олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов. Тренер российских чемпионок Этери Тутберидзе сотрудничает с фигуристами Грузии, уроженцы России на Играх выступают за Венгрию, Германию, Польшу, Эстонию и другие страны.
"Я на Олимпийских играх в основном смотрела только фигурное катание. И о фигурном катании могу сказать одно – там явно не хватает наших спортсменов. И как бы нас не игнорировали и не изолировали, там все равное есть русский дух и Русью пахнет. Есть и тренеры, и спортсмены, и даже тех, кто родился в других странах, все равно объединяет именно российский дух", - сказала Роднина.
Игры завершатся 22 февраля.