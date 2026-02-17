На Олимпиаде в Италии ощущается русский дух, заявила Роднина

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что несмотря на максимальное отстранение фигуристов страны от участия в соревнованиях на Олимпийских играх 2026 года в Италии витает и ощущается русский дух.