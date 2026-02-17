Болельщики Петросян нашли способ обойти запрет на российскую символику

МИЛАН, 17 фев – РИА Новости. Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян, пришедшие поддержать ее на Зимней Олимпиаде в Италии, обходят запрет на любую российскую символику, надев толстовки с надписями "СССР", передает корреспондент РИА Новости.

Перед началом выступления корреспондент встретил семейную пару - россиянку и ее итальянского мужа, которые пришли на ледовую арену в свитерах с надписями на кириллице "СССР".

"Российского нельзя, но про советское никто не говорил", - сказала девушка по дороге к контролерам билетов.

"Если нас не пустят на трибуну, ее услышат далеко отсюда", - отметил ее спутник.

Неделю назад группа российских болельщиков вопреки действующему запрету на государственную символику принесла на выступление Петра Гуменника на короткой программе соревнований национальный флаг РФ . По словам этих болельщиков, живущих в Милане , они уточнили этот вопрос у работников и не получили отказа на входе.