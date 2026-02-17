https://ria.ru/20260217/petrosyan-2075071508.html
Болельщики Петросян нашли способ обойти запрет на российскую символику
Болельщики Петросян нашли способ обойти запрет на российскую символику - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Болельщики Петросян нашли способ обойти запрет на российскую символику
Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян, пришедшие поддержать ее на Зимней Олимпиаде в Италии, обходят запрет на любую российскую символику, надев... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
МИЛАН, 17 фев – РИА Новости. Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян, пришедшие поддержать ее на Зимней Олимпиаде в Италии, обходят запрет на любую российскую символику, надев толстовки с надписями "СССР", передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом выступления корреспондент встретил семейную пару - россиянку и ее итальянского мужа, которые пришли на ледовую арену в свитерах с надписями на кириллице "СССР".
"Российского нельзя, но про советское никто не говорил", - сказала девушка по дороге к контролерам билетов.
"Если нас не пустят на трибуну, ее услышат далеко отсюда", - отметил ее спутник.
Неделю назад группа российских болельщиков вопреки действующему запрету на государственную символику принесла на выступление Петра Гуменника
на короткой программе соревнований национальный флаг РФ
. По словам этих болельщиков, живущих в Милане
, они уточнили этот вопрос у работников и не получили отказа на входе.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо
. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК)
запретил демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин
ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпийской хартии, где сказано о недопустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.