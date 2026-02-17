Рейтинг@Mail.ru
Болельщики Петросян нашли способ обойти запрет на российскую символику
Фигурное катание
 
22:17 17.02.2026
Болельщики Петросян нашли способ обойти запрет на российскую символику
Болельщики Петросян нашли способ обойти запрет на российскую символику
Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян, пришедшие поддержать ее на Зимней Олимпиаде в Италии, обходят запрет на любую российскую символику, надев... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
россия
кортина-д'ампеццо
милан
пётр гуменник
аделия петросян
владимир путин
россия
кортина-д'ампеццо
милан
Болельщики Петросян нашли способ обойти запрет на российскую символику

Болельщики Петросян обходят запрет на российскую символику через свитеры "СССР"

МИЛАН, 17 фев – РИА Новости. Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян, пришедшие поддержать ее на Зимней Олимпиаде в Италии, обходят запрет на любую российскую символику, надев толстовки с надписями "СССР", передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом выступления корреспондент встретил семейную пару - россиянку и ее итальянского мужа, которые пришли на ледовую арену в свитерах с надписями на кириллице "СССР".
"Российского нельзя, но про советское никто не говорил", - сказала девушка по дороге к контролерам билетов.
"Если нас не пустят на трибуну, ее услышат далеко отсюда", - отметил ее спутник.
Неделю назад группа российских болельщиков вопреки действующему запрету на государственную символику принесла на выступление Петра Гуменника на короткой программе соревнований национальный флаг РФ. По словам этих болельщиков, живущих в Милане, они уточнили этот вопрос у работников и не получили отказа на входе.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.
Фигурное катание
 
