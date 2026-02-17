Рейтинг@Mail.ru
Короткая программа Аделии Петросян на Олимпиаде-2026: когда выступит фигуристка
Фигурное катание
 
07:00 17.02.2026
Звезду Тутберидзе уже не щадят: как Петросян выиграть золото Олимпиады
Короткая программа Аделии Петросян на Олимпиаде-2026: когда выступит фигуристка
Звезду Тутберидзе уже не щадят: как Петросян выиграть золото Олимпиады
Аделия Петросян 17 февраля стартует в короткой программе на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт рассказывает, как российской фигуристке добиться золотой... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
россия
милан
пекин
каори сакамото
аделия петросян
анастасия губанова (фигурное катание)
россия
милан
пекин
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
спорт, россия, милан, пекин, каори сакамото, аделия петросян, анастасия губанова (фигурное катание), международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Россия, Милан, Пекин, Каори Сакамото, Аделия Петросян, Анастасия Губанова (фигурное катание), Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
Звезду Тутберидзе уже не щадят: как Петросян выиграть золото Олимпиады

Россиянка Аделия Петросян 17 февраля выступит с короткой программой на Олимпиаде

Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Аделия Петросян 17 февраля стартует в короткой программе на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт рассказывает, как российской фигуристке добиться золотой медали.

Жесткое судейство

Петросян объявили главной надеждой России в фигурном катании как только Международный союз конькобежцев (ISU) допустил ее до олимпийского отбора. Произошло это в мае прошлого года. Немногие тогда знали, что спортсменка уже в тот момент была с травмой. И, конечно, никто не мог предположить, что она обострится летом и, по сути, сорвет Аделии всю подготовку к сезону.
На Олимпиаду Петросян отобралась — хотя была осязаемая вероятность, что на сентябрьский квалификационный турнир в Пекине она бы выйти просто не смогла. Но обстоятельства того единственного выступления на международной арене до Олимпиады заставили реально взглянуть на ее перспективы на Играх. Аделию отсудили весьма жестко. В короткой программе она не набрала и 70 баллов, а в произвольной ее оценка едва перевалила за 140. И это при отсутствии серьезных ошибок — хотя и без элементов ультра-си. На внутрироссийских турнирах за такие прокаты Петросян получала намного больше.
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа

Топ-6 как минимум

Надеяться, что в Милане арбитры будут к нашей фигуристке благосклоннее, не приходится. Опыт того же Гуменника тому подтверждение. Аделия хоть и выйдет, в отличие от Петра, на лед в короткой программе олимпийского турнира под вторым стартовым номером, а не под первым — большой разницы нет. Она все так же будет выступать без рейтинга и без своего судьи.
Брать судей она, очевидно, будет не второй оценкой. В Пекине в обеих программах она за компоненты получила меньше, чем представляющая Грузию Анастасия Губанова и бельгийка Луна Хендрикс. Фигуристки, конечно, известные и по европейским меркам серьезные. Но на мировом уровне по нынешним временам — не звезды. Это значит, что Аделия в компонентах, скорее всего, уступит основным более рейтинговым соперницам.
А вот в технике Петросян может их обойти. Если она ставит задачу побороться за медали Олимпийских игр, ей надо делать ставку как раз на технический арсенал. Желательно — уже в короткой программе, чтобы в произвольной выступать в группе сильнейших. Тогда будет хотя бы слабая надежда, что судьи постесняются жестить с оценками и будут оценивать Петросян по тем же стандартам, что и ее главных соперниц.
В короткой программе нашей фигуристке нужно попасть как минимум в топ-6. И не уступить много лидерам, а в самом идеальном варианте выйти в лидеры самой. Переводя этот общий тезис в цифровой эквивалент — хорошим вариантом будет оценка за короткую программу в районе 75 баллов. Оптимальным — ближе к 80. Именно столько, если предположить наиболее вероятный расклад, наберут основные соперницы Петросян. Так, трехкратная чемпионка мира из Японии Каори Сакамото уже в Милане, в командном турнире, получала 78,88 балла. Действующая чемпионка мира Алиса Лю из США там же — 74,90. Под 80 также способны набрать еще одна американка — Эмбер Гленн, а также японки Монэ Тиба и Ами Накаи. Есть "темная лошадка" в лице кореянки Ли Хэ Ин — она на официальной тренировке в столице Олимпиады уже "похвасталась" тройным акселем.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Аделия Петросян
Владеет этим элементом ультра-си и Петросян. Его, в отличие от четверных прыжков, можно исполнять в короткой программе. Если Аделия исполнит тройной аксель и чисто сделает остальную часть программы — оценка ближе к 80 баллам ей практически гарантирована. Если, конечно, техническая бригада не придерется и не высмотрит какие-нибудь недокруты. Опыт судейства Гуменника на этой Олимпиаде показывает, что такое возможно. Если же россиянка вместо тройного акселя исполнит стандартный для всех участниц Олимпиады двойной — скорее всего, она наберет около 70 баллов или чуть больше. И для попадания в промежуточную шестерку сильнейших этого может не хватить: все будет зависеть от катания конкуренток.

Будет ли тройной аксель

Но проблема в том, что именно в нынешнем сезоне тройной аксель у Аделии нестабилен. "Это, я бы сказала, у нас посещающий прыжок — он нас то посещает, то нет, — рассказывала Тутберидзе Okko. - На чемпионате России он нас посетил в короткой программе, а в произвольной посетил, но отобрал все оставшиеся силы на (четверные) тулупы. В общем, пока, скажу честно, мы задумываемся над неким финальным контентом. Будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно".
В том же интервью Тутберидзе отметила — кататься на Олимпиаде без элементов ультра-си не имеет никакого смысла. "Нет таких прыжков, которые бы перекрыли разницу (в компонентах), которая будет в короткой программе между лидерами и нами… Если тройной аксель так и останется посещающим прыжком, наверное, сфокусируемся на (четверных) тулупах". Которые — продолжим для понимания цитату тренера — можно исполнять только в произвольной программе.
Пока нет понимания, зайдет ли Петросян на тройной аксель в короткой программе. В официальной заявке этот элемент отсутствует, но это вообще ничего не значит: этот документ составляется главным образом для сведения, и фигурист может перекроить программу по своему усмотрению. Из наблюдений сделать вывод тоже не представляется возможным. В отличие от Гуменника, Петросян после чемпионата России в турнирах участия не принимала. На первой официальной тренировке в Милане она тройной аксель не делала. Но и это не показатель.
По всей вероятности, решение будет окончательно сформировано тренерским штабом буквально накануне старта. В любом случае, Аделия все может и умеет. Нужно только чуточку удачи.
"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники
16 февраля, 19:55
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМиланПекинКаори СакамотоАделия ПетросянАнастасия Губанова (фигурное катание)Международный союз конькобежцев (ISU)Зимние Олимпийские игры 2026
 
