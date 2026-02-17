Звезду Тутберидзе уже не щадят: как Петросян выиграть золото Олимпиады

Аделия Петросян 17 февраля стартует в короткой программе на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт рассказывает, как российской фигуристке добиться золотой медали.

Жесткое судейство

Петросян объявили главной надеждой России в фигурном катании как только Международный союз конькобежцев (ISU) допустил ее до олимпийского отбора. Произошло это в мае прошлого года. Немногие тогда знали, что спортсменка уже в тот момент была с травмой. И, конечно, никто не мог предположить, что она обострится летом и, по сути, сорвет Аделии всю подготовку к сезону.

На Олимпиаду Петросян отобралась — хотя была осязаемая вероятность, что на сентябрьский квалификационный турнир в Пекине она бы выйти просто не смогла. Но обстоятельства того единственного выступления на международной арене до Олимпиады заставили реально взглянуть на ее перспективы на Играх. Аделию отсудили весьма жестко. В короткой программе она не набрала и 70 баллов, а в произвольной ее оценка едва перевалила за 140. И это при отсутствии серьезных ошибок — хотя и без элементов ультра-си. На внутрироссийских турнирах за такие прокаты Петросян получала намного больше.

Топ-6 как минимум

Надеяться, что в Милане арбитры будут к нашей фигуристке благосклоннее, не приходится. Опыт того же Гуменника тому подтверждение. Аделия хоть и выйдет, в отличие от Петра, на лед в короткой программе олимпийского турнира под вторым стартовым номером, а не под первым — большой разницы нет. Она все так же будет выступать без рейтинга и без своего судьи.

Брать судей она, очевидно, будет не второй оценкой. В Пекине в обеих программах она за компоненты получила меньше, чем представляющая Грузию Анастасия Губанова и бельгийка Луна Хендрикс. Фигуристки, конечно, известные и по европейским меркам серьезные. Но на мировом уровне по нынешним временам — не звезды. Это значит, что Аделия в компонентах, скорее всего, уступит основным более рейтинговым соперницам.

А вот в технике Петросян может их обойти. Если она ставит задачу побороться за медали Олимпийских игр, ей надо делать ставку как раз на технический арсенал. Желательно — уже в короткой программе, чтобы в произвольной выступать в группе сильнейших. Тогда будет хотя бы слабая надежда, что судьи постесняются жестить с оценками и будут оценивать Петросян по тем же стандартам, что и ее главных соперниц.

В короткой программе нашей фигуристке нужно попасть как минимум в топ-6. И не уступить много лидерам, а в самом идеальном варианте выйти в лидеры самой. Переводя этот общий тезис в цифровой эквивалент — хорошим вариантом будет оценка за короткую программу в районе 75 баллов. Оптимальным — ближе к 80. Именно столько, если предположить наиболее вероятный расклад, наберут основные соперницы Петросян. Так, трехкратная чемпионка мира из Японии Каори Сакамото уже в Милане, в командном турнире, получала 78,88 балла. Действующая чемпионка мира Алиса Лю из США там же — 74,90. Под 80 также способны набрать еще одна американка — Эмбер Гленн, а также японки Монэ Тиба и Ами Накаи. Есть "темная лошадка" в лице кореянки Ли Хэ Ин — она на официальной тренировке в столице Олимпиады уже "похвасталась" тройным акселем.

Владеет этим элементом ультра-си и Петросян. Его, в отличие от четверных прыжков, можно исполнять в короткой программе. Если Аделия исполнит тройной аксель и чисто сделает остальную часть программы — оценка ближе к 80 баллам ей практически гарантирована. Если, конечно, техническая бригада не придерется и не высмотрит какие-нибудь недокруты. Опыт судейства Гуменника на этой Олимпиаде показывает, что такое возможно. Если же россиянка вместо тройного акселя исполнит стандартный для всех участниц Олимпиады двойной — скорее всего, она наберет около 70 баллов или чуть больше. И для попадания в промежуточную шестерку сильнейших этого может не хватить: все будет зависеть от катания конкуренток.

Будет ли тройной аксель

Но проблема в том, что именно в нынешнем сезоне тройной аксель у Аделии нестабилен. "Это, я бы сказала, у нас посещающий прыжок — он нас то посещает, то нет, — рассказывала Тутберидзе Okko. - На чемпионате России он нас посетил в короткой программе, а в произвольной посетил, но отобрал все оставшиеся силы на (четверные) тулупы. В общем, пока, скажу честно, мы задумываемся над неким финальным контентом. Будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно".

В том же интервью Тутберидзе отметила — кататься на Олимпиаде без элементов ультра-си не имеет никакого смысла. "Нет таких прыжков, которые бы перекрыли разницу (в компонентах), которая будет в короткой программе между лидерами и нами… Если тройной аксель так и останется посещающим прыжком, наверное, сфокусируемся на (четверных) тулупах". Которые — продолжим для понимания цитату тренера — можно исполнять только в произвольной программе.

Пока нет понимания, зайдет ли Петросян на тройной аксель в короткой программе. В официальной заявке этот элемент отсутствует, но это вообще ничего не значит: этот документ составляется главным образом для сведения, и фигурист может перекроить программу по своему усмотрению. Из наблюдений сделать вывод тоже не представляется возможным. В отличие от Гуменника, Петросян после чемпионата России в турнирах участия не принимала. На первой официальной тренировке в Милане она тройной аксель не делала. Но и это не показатель.