Петросян хочет поучиться "какой-нибудь стратегии" у Гуменника

«

"Мне надо поучиться у Пети какой-нибудь стратегии, потому что у меня всегда все хаотично. Я особо не продумываю свой день. На тренировке мне тренеры дают план, и моя задача - повторить то, что мне сказали сделать. Если по состоянию, можем скорректировать, а так задания дают тренеры и ждут от меня, что я его выполню, а не начну что-то другое делать", - сказала Петросян в интервью Okko.