Петросян хочет поучиться "какой-нибудь стратегии" у Гуменника

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что при подготовке к произвольной программе на Олимпиаде ей нужно избавиться от хаотичности в действиях, отметив, что ей нужно поучиться стратегии у Петра Гуменника.
Петросян во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, набрав 72,89 балла.
«
"Мне надо поучиться у Пети какой-нибудь стратегии, потому что у меня всегда все хаотично. Я особо не продумываю свой день. На тренировке мне тренеры дают план, и моя задача - повторить то, что мне сказали сделать. Если по состоянию, можем скорректировать, а так задания дают тренеры и ждут от меня, что я его выполню, а не начну что-то другое делать", - сказала Петросян в интервью Okko.
В 2025 году Гуменник в интервью с иронией сказал, что у него есть определенная стратегия, а может быть, даже концепция. Слова фигуриста завирусились в социальных сетях, после чего его с иронией стали называть "стратегом". Гуменник занял шестое место на Олимпиаде в Милане.