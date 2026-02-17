Петросян чисто провела тренировку короткой программы, сообщил источник

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян чисто провела тренировку перед короткой программой на Олимпийских играх – 2026 в Италии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В тренировочном прогоне короткой программы она выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.