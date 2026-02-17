Рейтинг@Mail.ru
Петросян чисто провела тренировку короткой программы, сообщил источник
Фигурное катание
 
16:47 17.02.2026
Петросян чисто провела тренировку короткой программы, сообщил источник
Петросян чисто провела тренировку короткой программы, сообщил источник
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян чисто провела тренировку перед короткой программой на Олимпийских играх – 2026 в Италии, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
россия
италия
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
этери тутберидзе
россия
италия
спорт, россия, италия, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Этери Тутберидзе
Петросян чисто провела тренировку короткой программы, сообщил источник

Аделия Петросян чисто провела тренировку короткой программы на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян чисто провела тренировку перед короткой программой на Олимпийских играх – 2026 в Италии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В тренировочном прогоне короткой программы она выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.
Соревнования в женском одиночном катании стартуют на Олимпийских играх вечером во вторник.
Звезду Тутберидзе уже не щадят: как Петросян выиграть золото Олимпиады
Фигурное катаниеСпортРоссияИталияАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Этери Тутберидзе
 
