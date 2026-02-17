https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075066473.html
Авербух уверен, что Петросян попадет в шестерку после короткой программы
Авербух уверен, что Петросян попадет в шестерку после короткой программы - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Авербух уверен, что Петросян попадет в шестерку после короткой программы
Российская фигуристка Аделия Петросян попадет в шестерку сильнейших по итогам короткой программы на Олимпиаде в Италии, заявил РИА Новости вице-чемпион Игр-2002
Авербух уверен, что Петросян попадет в шестерку после короткой программы
Авербух уверен, что Петросян войдет в шестерку после короткого проката
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян попадет в шестерку сильнейших по итогам короткой программы на Олимпиаде в Италии, заявил РИА Новости вице-чемпион Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
Петросян
во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, набрав 72,89 балла.
«
"Я считаю, что все те задачи, которые Аделия поставила перед собой, она выполнила блестяще. Она большой молодец. В короткой программе было очень важно справиться с волнением и показать такое чистое выступление", - сказал Авербух
.
"Я надеюсь и даже уверен, что показанный результат сохранит ее в сильнейшей разминке (произвольной программы - ред.). Я думаю, что она точно попадет в топ-6. Лидерство, конечно, захватить будет сложно. Посмотрим. Мы уже видели, как ошибались все остальные. Но ее тактика чистого проката сработала", - добавил хореограф.
Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.