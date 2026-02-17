Авербух уверен, что Петросян попадет в шестерку после короткой программы

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян попадет в шестерку сильнейших по итогам короткой программы на Олимпиаде в Италии, заявил РИА Новости вице-чемпион Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.

"Я надеюсь и даже уверен, что показанный результат сохранит ее в сильнейшей разминке (произвольной программы - ред.). Я думаю, что она точно попадет в топ-6. Лидерство, конечно, захватить будет сложно. Посмотрим. Мы уже видели, как ошибались все остальные. Но ее тактика чистого проката сработала", - добавил хореограф.