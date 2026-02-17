Рейтинг@Mail.ru
Перекупщики перепродавали билеты на выступление фигуристки Петросян на ОИ
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:20 17.02.2026
Перекупщики перепродавали билеты на выступление фигуристки Петросян на ОИ
Перекупщики перепродавали билеты на выступление фигуристки Петросян на ОИ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Перекупщики перепродавали билеты на выступление фигуристки Петросян на ОИ
Перекупщики перепродавали билеты на выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде у стадиона перед выступлением с короткой программой, передает РИА Новости Спорт, 17.02.2026
МИЛАН, 17 фев - РИА Новости. Перекупщики перепродавали билеты на выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде у стадиона перед выступлением с короткой программой, передает корреспондент РИА Новости.
Схема выглядела как мошенничество: мужчина предлагал передать билеты онлайн через приложение. По его словам, билеты предлагались на отличные места по 750 евро за 500 евро.
Один из волонтеров на входе усомнился в законности такой операции и в разговоре с РИА Новости пообещал сообщить о подозрительном мужчине "наверх".
За полчаса до начала состязаний на официальном портале Игр оставались лишь одиночные билеты, цена на которые начиналась от 500 евро.
Все билеты на Олимпиаду продаются в электронном виде.
