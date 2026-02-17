Перекупщики перепродавали билеты на выступление фигуристки Петросян на ОИ

МИЛАН, 17 фев - РИА Новости. Перекупщики перепродавали билеты на выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде у стадиона перед выступлением с короткой программой, передает корреспондент РИА Новости.

Схема выглядела как мошенничество: мужчина предлагал передать билеты онлайн через приложение. По его словам, билеты предлагались на отличные места по 750 евро за 500 евро.

Один из волонтеров на входе усомнился в законности такой операции и в разговоре с РИА Новости пообещал сообщить о подозрительном мужчине "наверх".

За полчаса до начала состязаний на официальном портале Игр оставались лишь одиночные билеты, цена на которые начиналась от 500 евро.