Болельщицы Петросян в кокошниках пришли поддержать фигуристку
Болельщицы Петросян в кокошниках пришли поддержать фигуристку
Болельщицы российской фигуристки Аделии Петросян собрались перед ледовой ареной на юге итальянского Милана, где во вторник пройдет ее выступление с короткой... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T20:28:00+03:00
2026-02-17T20:28:00+03:00
2026-02-17T20:32:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
