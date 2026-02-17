Рейтинг@Mail.ru
20:28 17.02.2026 (обновлено: 20:32 17.02.2026)
Болельщицы Петросян в кокошниках пришли поддержать фигуристку
Болельщицы Петросян в кокошниках пришли поддержать фигуристку
2026-02-17T20:28:00+03:00
2026-02-17T20:32:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
Болельщицы Петросян в кокошниках пришли поддержать фигуристку

Болельщицы Петросян в кокошниках пришли поддержать фигуристку на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026
Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026. Архивное фото
МИЛАН, 17 фев - РИА Новости. Болельщицы российской фигуристки Аделии Петросян собрались перед ледовой ареной на юге итальянского Милана, где во вторник пройдет ее выступление с короткой программой на Олимпиаде, передает корреспондент РИА Новости.
Группа из десятка девушек с удовольствием фотографировались у входа на арену с плакатами и баннерами в поддержку фигуристки.
«
"Аделия, верь в свою победу, а мы верим в тебя",- говорились на одном из полотнищ с Петросян.
Вопреки действующему запрету на российскую символику, поклонницы принесут на фотосессию у стадиона национальный флаг России. Русский образ болельщиц подчеркивали разнообразные кокошники.
Петросян забыла о боли: звезда Тутберидзе провела тренировку перед стартом
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
