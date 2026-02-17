Рейтинг@Mail.ru
Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Биатлон
 
18:05 17.02.2026
Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде
Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде
© REUTERS / Matthew ChildsФранцузский биатлонист Эрик Перро финиширует в мужской эстафете 4 x 7,5 км на Олимпийских играх в Италии
Французский биатлонист Эрик Перро финиширует в мужской эстафете 4 x 7,5 км на Олимпийских играх в Италии
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Французские биатлонисты стали победителями мужской эстафетной гонки 4 по 7,5 км на Олимпийских играх в Италии.
Во вторник Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе и Эрик Перро показали результат 1 час 19 минут 55,2 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав 6 дополнительных патронов. Второе место заняли норвежцы Мартин Ульдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Лагрейд и Ветле Кристиансен (отставание - 9,8 секунды; 0 штрафных кругов + 6 доппатронов). Замкнули тройку шведы Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон (+57,5; 0+6).
Для мужской сборной Франции по биатлону это первая в истории победа в эстафете на Играх. Фийон-Майе стал пятикратным олимпийским чемпионом.
В среду на Олимпиаде пройдет женская эстафета, затем 20 и 21 февраля состоятся мужской и женский масс-старты. Игры в Италии завершатся 22 февраля.
Антон Шипулин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады
15 февраля, 16:10
 
