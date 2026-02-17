https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075031353.html
Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде
Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде
Французские биатлонисты стали победителями мужской эстафетной гонки 4 по 7,5 км на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде
Французские биатлонисты впервые выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде