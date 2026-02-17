https://ria.ru/20260217/olimpiada-2074961946.html
На Олимпиаде соревнования по фристайлу и сноуборду отложили из-за погоды
На Олимпиаде соревнования по фристайлу и сноуборду отложили из-за погоды
Квалификационные соревнования по фристайлу среди мужчин и женщин, а также финал женских соревнований по сноуборду в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
На Олимпиаде соревнования по фристайлу и сноуборду отложили из-за погоды
