В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Интерес россиян к просмотру XXV зимних Олимпийских игр в Италии остается стабильно высоким, а цифровые платформы позволяют зрителям потреблять спортивный контент в более полном формате, рассказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.

Выставка-форум "CSTB PRO MEDIA 2026" проходит во вторник в Москве

"Аудитория в онлайне умеет смотреть по-современному… Мы в этом году прогнозировали точечное смотрение (Олимпиады - ред.). Условно говоря, мы все понимаем, что это открытие будут смотреть, фигурное катание будут смотреть и так далее. Ничего подобного. Наши эти прогнозы не оправдались. Смотрят всё", - сказал Гордеев в ходе форума.

По его словам, несмотря на изменения в медиапотреблении, крупные международные соревнования продолжают привлекать массовую аудиторию. При этом онлайн-формат, как он отметил, дает возможность смотреть значительно больше трансляций и дисциплин по сравнению с традиционным телевидением.

По словам продюсера, если ранее интерес зрителей во многом носил точечный характер и концентрировался вокруг отдельных событий, то современные цифровые сервисы обеспечивают более широкий охват контента. По его оценке, аудитория активно использует такую возможность.