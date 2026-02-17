Рейтинг@Mail.ru
В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады
13:21 17.02.2026
В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады
В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады
Интерес россиян к просмотру XXV зимних Олимпийских игр в Италии остается стабильно высоким, а цифровые платформы позволяют зрителям потреблять спортивный... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T13:21:00+03:00
2026-02-17T13:21:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
2026
италия, москва, россия, зимние олимпийские игры 2026
Италия, Москва, Россия, Зимние Олимпийские игры 2026
В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады

Продюсер Okko Гордеев: интерес к просмотру зимней Олимпиады у россиян стабильный

© РИА Новости
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Интерес россиян к просмотру XXV зимних Олимпийских игр в Италии остается стабильно высоким, а цифровые платформы позволяют зрителям потреблять спортивный контент в более полном формате, рассказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.
Выставка-форум "CSTB PRO MEDIA 2026" проходит во вторник в Москве.
"Аудитория в онлайне умеет смотреть по-современному… Мы в этом году прогнозировали точечное смотрение (Олимпиады - ред.). Условно говоря, мы все понимаем, что это открытие будут смотреть, фигурное катание будут смотреть и так далее. Ничего подобного. Наши эти прогнозы не оправдались. Смотрят всё", - сказал Гордеев в ходе форума.
По его словам, несмотря на изменения в медиапотреблении, крупные международные соревнования продолжают привлекать массовую аудиторию. При этом онлайн-формат, как он отметил, дает возможность смотреть значительно больше трансляций и дисциплин по сравнению с традиционным телевидением.
По словам продюсера, если ранее интерес зрителей во многом носил точечный характер и концентрировался вокруг отдельных событий, то современные цифровые сервисы обеспечивают более широкий охват контента. По его оценке, аудитория активно использует такую возможность.
Зимние Олимпийские игры 2026 года в России эксклюзивно транслируются на платформе Okko. Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля, на Играх в Италии выступают 13 российских спортсменов.
