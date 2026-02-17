https://ria.ru/20260217/olimpiada-2074941338.html
В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады
В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады
Интерес россиян к просмотру XXV зимних Олимпийских игр в Италии остается стабильно высоким, а цифровые платформы позволяют зрителям потреблять спортивный... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T13:21:00+03:00
2026-02-17T13:21:00+03:00
2026-02-17T13:21:00+03:00
италия
москва
россия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_df5623adbb5595edf45967f104b050bd.jpg
https://ria.ru/20260210/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
https://ria.ru/20260216/skandaly-olimpiady-2074787323.html
италия
москва
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_295093ef565cc85b0277176591717f21.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, москва, россия, зимние олимпийские игры 2026
Италия, Москва, Россия, Зимние Олимпийские игры 2026
В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады
Продюсер Okko Гордеев: интерес к просмотру зимней Олимпиады у россиян стабильный
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Интерес россиян к просмотру XXV зимних Олимпийских игр в Италии остается стабильно высоким, а цифровые платформы позволяют зрителям потреблять спортивный контент в более полном формате, рассказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.
Выставка-форум "CSTB PRO MEDIA 2026" проходит во вторник в Москве
.
"Аудитория в онлайне умеет смотреть по-современному… Мы в этом году прогнозировали точечное смотрение (Олимпиады - ред.). Условно говоря, мы все понимаем, что это открытие будут смотреть, фигурное катание будут смотреть и так далее. Ничего подобного. Наши эти прогнозы не оправдались. Смотрят всё", - сказал Гордеев в ходе форума.
По его словам, несмотря на изменения в медиапотреблении, крупные международные соревнования продолжают привлекать массовую аудиторию. При этом онлайн-формат, как он отметил, дает возможность смотреть значительно больше трансляций и дисциплин по сравнению с традиционным телевидением.
По словам продюсера, если ранее интерес зрителей во многом носил точечный характер и концентрировался вокруг отдельных событий, то современные цифровые сервисы обеспечивают более широкий охват контента. По его оценке, аудитория активно использует такую возможность.
Зимние Олимпийские игры 2026 года в России
эксклюзивно транслируются на платформе Okko. Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля, на Играх в Италии
выступают 13 российских спортсменов.