Красотка с безликой прической: фигуристка из США будет биться с Петросян

Эта американка готова к битве с нашей Аделией Петросян на Олимпийских играх, но не хочет в этом признаваться. РИА Новости Спорт раскрывает феномен самой противоречивой фигуристки турнира в Милане.

Обвинила спортивную тусовку в токсичности

Как объяснить трансформацию Алисы Лю из девочки, которая давала шанс на прогресс всему женскому катанию в Америке, в девушку, которая своим видом дает понять: она никому ничего не должна? Ее подход к жизни и спорту, кажется, находит отклик у большой части аудитории и судей.

После Олимпиады в Пекине, где 16-летняя Лю стала седьмой, она выиграла еще бронзу чемпионата мира в отсутствие российских спортсменок и… ушла из спорта. Объяснила это токсичной средой, желанием вырваться из-под контроля и вести обычную жизнь подростка. Тогда ее уход многие не поняли. Казалось бы, все должно быть наоборот - нужно упорнее тренироваться и успевать взять от спорта максимум возможного. Наверняка окружение (семья, тренеры) приводили ей подобные доводы, но Алиса поступила по-своему.

А потом вернулась спустя два года. Стала тренироваться без присмотра отца, сменила имидж, начала сама выбирать музыку, под которую хочет кататься. Правда, тройной аксель, как и четверной лутц, остался в прошлом, но ее и без этого готовы носить на руках. Это не ее вина - таков теперь средний уровень женского одиночного в целом. Но какого-то безразличия, нигилизма Алисы в ее отношении к происходящему это не отменяет.

Ее прическа редко выглядит так, как будто она над ней старалась. Ее музыка вроде бы должна отражать индивидуальность, но программы безликие и не запоминаются. Пересмотрев их несколько раз, спустя три дня не вспомнишь, какая была стартовая и финальное поза, чем фигуристка отличилась в дорожке шагов. Запоминается только неизменная улыбка и волосы, выкрашенные полосками, как хвост енота. У нее самой, впрочем, другая аналогия для своей прически:

« "Три года назад я сделала одну полосу сверху на волосах, а затем отрастила волосы. Через год я сделала еще одну, и это напомнило мне дерево. На третий год я сделала еще один круг. Каждый год я делаю новое кольцо. Я хочу выглядеть как дерево", - поделилась фигуристка в интервью Golden Skate.

Токсичные болельщики пошутили бы, что для этого не обязательно красить волосы, достаточно просто не заморачиваться хореографией, чистотой линий и выворотностью свободной ноги во вращениях и в шагах. Алиса бы на это ответила что-нибудь обезоруживающее вроде "Точно, это вы здорово придумали!", рассмеялась и ушла, оставив болельщиков плавать в своей токсичности.

Наверное, с точки зрения психиатра она совершенно здоровый человек. Не берет на себя лишних обязательств, выставила личные границы, самовыражается, занимается любимым делом без ущерба для здоровья и психики. Прямо ходячая реклама приема антидепрессантов и магния в одном флаконе. Но что такая Алиса Лю может дать фигурному катанию? Ничего, потому что она - исключение. Ее опыт, такой прекрасный и психологически здоровый последние два года, не будет работать ни на одном другом человеке в этом виде спорта. И в этом есть большое лицемерие и неискренность.

Множество таких же фигуристок без больших амбиций приезжают на главные старты, чтобы покататься перед публикой и почувствовать себя частью чего-то большого и важного. Они поколениями, годами исполняют примерно один прыжковый набор и ни на какие медали не претендуют. По крайней мере, до 2022 года не претендовали.

Джокович не будет ей аплодировать

Лю же не просто претендует, она их получает - потому что представляет влиятельную федерацию, живет в модной повестке и действительно очень обаятельная девушка. Первое олимпийское золото уже есть, второе тоже очень вероятно. Складывается уникальная история - олимпийской чемпионкой становится та, кому это не нужно. Она не хотела ничего выигрывать. Просто приехала, по ее словам, подарить зрителям позитивные или негативные впечатления. Произвести хоть какие-нибудь впечатления - беспроигрышная стратегия, на самом деле. Ей веришь, что она правда не мечтает о медали, а не просто не хочет об этом говорить, потому что ей так посоветовал папа или тренер.

Интересно, что подобная легкость присуща не только Алисе. Ее сокомандник (и теперь тоже олимпийский чемпион) Илья Малинин сказал, что выходил на прокат решающей произвольной программы с настроем "умри, но сделай". Это большое лукавство - как и в короткой программе, так и в произвольной, он был очень расслабленным. Но даже в таком состоянии почти справился со сложнейшими прыжками, да и вообще постоянно ищет для себя новые вызовы. Это кардинально отличает его от Лю. Поэтому Малинину, даже когда тот катается вполноги, стоя аплодирует сам Новак Джокович, а у Алисы с текущим отношение к спорту такое признание вряд ли когда-то будет. Впрочем, скорее всего, это осознание ее не ранит.

Можно было бы сказать, что показная беспечность и пренебрежение к олимпийскому подвигу - примета нового поколения фигуристов, но это не так. Японец Сюн Сато - ровесник Малинина, но он и вполовину не так балдеет на льду. Не может себе этого позволить, и не потому что будет наказан судьями. Просто в Японии такое отношение к делу немыслимо.

Олимпийский кислород так пьянит, что люди становятся готовы на все - выходят на скоростной спуск с порванными связками колена (привет, Линдси Вон в Милане-2026), бьются с надорванной грудной мышцей (Александр Карелин в 1996 году), проходят марафон босиком (эфиоп Абебе Бикила в 1960 году) и пробегают спринт со сломанными ребрами (Петра Майдич в Ванкувере-2010). Или же просто идут тяжелый путь длиной в много лет, как великая фигуристка Алена Савченко, чтобы в конце концов преклонить колени перед первой ступенью пьедестала.