Фигуристка Алиса Лю из США: главная соперница Петросян на Олимпиаде-2026
Фигурное катание
 
13:20 17.02.2026 (обновлено: 13:21 17.02.2026)
Красотка с безликой прической: фигуристка из США будет биться с Петросян
Фигуристка Алиса Лю из США: главная соперница Петросян на Олимпиаде-2026
Красотка с безликой прической: фигуристка из США будет биться с Петросян
Эта американка готова к битве с нашей Аделией Петросян на Олимпийских играх, но не хочет в этом признаваться. РИА Новости Спорт раскрывает феномен самой... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Красотка с безликой прической: фигуристка из США будет биться с Петросян

© Getty Images / Andy CheungАлиса Лю
© Getty Images / Andy Cheung
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Эта американка готова к битве с нашей Аделией Петросян на Олимпийских играх, но не хочет в этом признаваться. РИА Новости Спорт раскрывает феномен самой противоречивой фигуристки турнира в Милане.

Обвинила спортивную тусовку в токсичности

Как объяснить трансформацию Алисы Лю из девочки, которая давала шанс на прогресс всему женскому катанию в Америке, в девушку, которая своим видом дает понять: она никому ничего не должна? Ее подход к жизни и спорту, кажется, находит отклик у большой части аудитории и судей.
После Олимпиады в Пекине, где 16-летняя Лю стала седьмой, она выиграла еще бронзу чемпионата мира в отсутствие российских спортсменок и… ушла из спорта. Объяснила это токсичной средой, желанием вырваться из-под контроля и вести обычную жизнь подростка. Тогда ее уход многие не поняли. Казалось бы, все должно быть наоборот - нужно упорнее тренироваться и успевать взять от спорта максимум возможного. Наверняка окружение (семья, тренеры) приводили ей подобные доводы, но Алиса поступила по-своему.
© Соцсети спортсменкиАлиса Лю
© Соцсети спортсменки
Алиса Лю
Алиса Лю
А потом вернулась спустя два года. Стала тренироваться без присмотра отца, сменила имидж, начала сама выбирать музыку, под которую хочет кататься. Правда, тройной аксель, как и четверной лутц, остался в прошлом, но ее и без этого готовы носить на руках. Это не ее вина - таков теперь средний уровень женского одиночного в целом. Но какого-то безразличия, нигилизма Алисы в ее отношении к происходящему это не отменяет.
Ее прическа редко выглядит так, как будто она над ней старалась. Ее музыка вроде бы должна отражать индивидуальность, но программы безликие и не запоминаются. Пересмотрев их несколько раз, спустя три дня не вспомнишь, какая была стартовая и финальное поза, чем фигуристка отличилась в дорожке шагов. Запоминается только неизменная улыбка и волосы, выкрашенные полосками, как хвост енота. У нее самой, впрочем, другая аналогия для своей прически:
© Соцсети спортсменкиАлиса Лю
© Соцсети спортсменки
Алиса Лю
Алиса Лю
«
"Три года назад я сделала одну полосу сверху на волосах, а затем отрастила волосы. Через год я сделала еще одну, и это напомнило мне дерево. На третий год я сделала еще один круг. Каждый год я делаю новое кольцо. Я хочу выглядеть как дерево", - поделилась фигуристка в интервью Golden Skate.
Токсичные болельщики пошутили бы, что для этого не обязательно красить волосы, достаточно просто не заморачиваться хореографией, чистотой линий и выворотностью свободной ноги во вращениях и в шагах. Алиса бы на это ответила что-нибудь обезоруживающее вроде "Точно, это вы здорово придумали!", рассмеялась и ушла, оставив болельщиков плавать в своей токсичности.
Наверное, с точки зрения психиатра она совершенно здоровый человек. Не берет на себя лишних обязательств, выставила личные границы, самовыражается, занимается любимым делом без ущерба для здоровья и психики. Прямо ходячая реклама приема антидепрессантов и магния в одном флаконе. Но что такая Алиса Лю может дать фигурному катанию? Ничего, потому что она - исключение. Ее опыт, такой прекрасный и психологически здоровый последние два года, не будет работать ни на одном другом человеке в этом виде спорта. И в этом есть большое лицемерие и неискренность.
Множество таких же фигуристок без больших амбиций приезжают на главные старты, чтобы покататься перед публикой и почувствовать себя частью чего-то большого и важного. Они поколениями, годами исполняют примерно один прыжковый набор и ни на какие медали не претендуют. По крайней мере, до 2022 года не претендовали.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил
15 февраля, 11:45

Джокович не будет ей аплодировать

Лю же не просто претендует, она их получает - потому что представляет влиятельную федерацию, живет в модной повестке и действительно очень обаятельная девушка. Первое олимпийское золото уже есть, второе тоже очень вероятно. Складывается уникальная история - олимпийской чемпионкой становится та, кому это не нужно. Она не хотела ничего выигрывать. Просто приехала, по ее словам, подарить зрителям позитивные или негативные впечатления. Произвести хоть какие-нибудь впечатления - беспроигрышная стратегия, на самом деле. Ей веришь, что она правда не мечтает о медали, а не просто не хочет об этом говорить, потому что ей так посоветовал папа или тренер.
© Getty Images / Matthew StockmanФигуристка Алиса Лю
© Getty Images / Matthew Stockman
Фигуристка Алиса Лю
Интересно, что подобная легкость присуща не только Алисе. Ее сокомандник (и теперь тоже олимпийский чемпион) Илья Малинин сказал, что выходил на прокат решающей произвольной программы с настроем "умри, но сделай". Это большое лукавство - как и в короткой программе, так и в произвольной, он был очень расслабленным. Но даже в таком состоянии почти справился со сложнейшими прыжками, да и вообще постоянно ищет для себя новые вызовы. Это кардинально отличает его от Лю. Поэтому Малинину, даже когда тот катается вполноги, стоя аплодирует сам Новак Джокович, а у Алисы с текущим отношение к спорту такое признание вряд ли когда-то будет. Впрочем, скорее всего, это осознание ее не ранит.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Крах американского гения: кто виноват в срыве Ильи Малинина на Олимпиаде
14 февраля, 03:03
Можно было бы сказать, что показная беспечность и пренебрежение к олимпийскому подвигу - примета нового поколения фигуристов, но это не так. Японец Сюн Сато - ровесник Малинина, но он и вполовину не так балдеет на льду. Не может себе этого позволить, и не потому что будет наказан судьями. Просто в Японии такое отношение к делу немыслимо.
Олимпийский кислород так пьянит, что люди становятся готовы на все - выходят на скоростной спуск с порванными связками колена (привет, Линдси Вон в Милане-2026), бьются с надорванной грудной мышцей (Александр Карелин в 1996 году), проходят марафон босиком (эфиоп Абебе Бикила в 1960 году) и пробегают спринт со сломанными ребрами (Петра Майдич в Ванкувере-2010). Или же просто идут тяжелый путь длиной в много лет, как великая фигуристка Алена Савченко, чтобы в конце концов преклонить колени перед первой ступенью пьедестала.
Но у некоторых фигуристов как будто есть олимпийская резистентность. Пока другие за эти медали умирают, они до них нисходят. Посмотрим, сработает ли это в личном турнире - там Алисе Лю всерьез будут противостоять заряженные на победу спортсменки, для которых Олимпиада на данный момент равна смыслу жизни. Наша Аделия Петросян в их числе.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
14 февраля, 13:57
 
