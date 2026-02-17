Рейтинг@Mail.ru
Мамиашвили заявил о большом проценте голословных обвинений на основе LIMS - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
10:50 17.02.2026
Мамиашвили заявил о большом проценте голословных обвинений на основе LIMS
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили усомнился в справедливости обвинений в адрес российских спортсменов на основании анализа базы...
2026
спорт, михаил мамиашвили, всемирное антидопинговое агентство (wada), фсбр
Спорт, Михаил Мамиашвили, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ФСБР
© РИА Новости / Максим Богодвид | Спартакиада. Греко-римская борьба
Спартакиада. Греко-римская борьба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили усомнился в справедливости обвинений в адрес российских спортсменов на основании анализа базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 13 мая 2025 года объявило о временном отстранении главного тренера национальной команды по вольной борьбе, олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова на основании базы данных LIMS. Гацалов был временно отстранен от должности главного тренера сборной России, во вторник с него сняли обвинения. В начале февраля президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал успешной операцию по проверке базы данных LIMS, в результате которой были наказаны 298 российских спортсменов.
"Главный вопрос - сколько российских спортсменов не имели аналогичных с Гацаловым финансовых возможностей для привлечения квалифицированных юристов в интересах отстаивания своего честного имени? Также хочется напомнить, что достаточно высок процент голословных обвинений по этому пресловутому делу LIMS (из 10 тысяч находившихся в подозрении российских атлетов всего менее 300 доказанных случаев (то есть меньше трех процентов), в большинстве своем сформированных на фантазиях Родченкова, Макларена и остальных, имевших отношение к этому функционеров WADA. Остается только надеяться, что здравомыслящие люди дадут свои объективные оценки такому избирательному правосудию и конкретным авторам этих "допинговых саг", - приводит слова Мамиашвили сайт ФСБР.
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет.
