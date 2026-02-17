Мамиашвили заявил о большом проценте голословных обвинений на основе LIMS

«

"Главный вопрос - сколько российских спортсменов не имели аналогичных с Гацаловым финансовых возможностей для привлечения квалифицированных юристов в интересах отстаивания своего честного имени? Также хочется напомнить, что достаточно высок процент голословных обвинений по этому пресловутому делу LIMS (из 10 тысяч находившихся в подозрении российских атлетов всего менее 300 доказанных случаев (то есть меньше трех процентов), в большинстве своем сформированных на фантазиях Родченкова, Макларена и остальных, имевших отношение к этому функционеров WADA. Остается только надеяться, что здравомыслящие люди дадут свои объективные оценки такому избирательному правосудию и конкретным авторам этих "допинговых саг", - приводит слова Мамиашвили сайт ФСБР.