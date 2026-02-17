https://ria.ru/20260217/kikhara-2074857664.html
Японский фигурист не мог перестать плакать после ошибки на ОИ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Японский фигурист Рюити Кихара, выступающий в паре с Рику Миурой, признался, что не мог собраться и перестать плакать после совершенной ошибки в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
В понедельник Миура и Кихара
завоевали золото Олимпийских игр и установили мировой рекорд в произвольной программе среди спортивных пар, набрав 158,13 балла. Ранее он принадлежал россиянам Анастасии Мишиной
и Александру Галлямову
и был установлен на чемпионате Европы 2022 года (157,46). По итогам короткой программы японская пара заняла пятое место, допустив ошибку во время поддержки.
«
"Вчера я был в отчаянии. Я не знал, как снова подняться. Даже на сегодняшней тренировке я не мог перестать плакать, но наши тренеры, члены команды, мои друзья в Японии, наши болельщики в Канаде, все вокруг присылали мне сообщения поддержки. Рику сказала, что это еще не конец, поэтому я смог прийти в себя", - приводятся слова Кихары на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
"Рюити плакал с самого утра, и я сказал ему: "Сегодня я буду кататься за тебя", а он ответил: "Мы будем кататься друг за друга". Вчера мы допустили огромную ошибку, но за последние семь лет мы так много работали. Мы оба сказали, что забудем о случившемся и будем полны решимости начать все с нуля. За эти семь лет у нас накопилось много опыта и мы очень выросли. Именно поэтому нам удалось победить сегодня", - заявила Миура.
Миура и Кихара впервые в карьере выиграли золото Олимпиады. Ранее японцы дважды становились вице-чемпионами Игр в командных соревнованиях, также на их счету по две золотые и серебряные медали чемпионатов мира.