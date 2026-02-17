Рейтинг@Mail.ru
Японский фигурист не мог перестать плакать после ошибки на ОИ
Фигурное катание
 
08:46 17.02.2026
Японский фигурист не мог перестать плакать после ошибки на ОИ
Новости
Японский фигурист не мог перестать плакать после ошибки на ОИ

Фигурист Кихара рассказал, что не мог перестать плакать после ошибки на Играх

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Японский фигурист Рюити Кихара, выступающий в паре с Рику Миурой, признался, что не мог собраться и перестать плакать после совершенной ошибки в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
В понедельник Миура и Кихара завоевали золото Олимпийских игр и установили мировой рекорд в произвольной программе среди спортивных пар, набрав 158,13 балла. Ранее он принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову и был установлен на чемпионате Европы 2022 года (157,46). По итогам короткой программы японская пара заняла пятое место, допустив ошибку во время поддержки.
Судьи отняли у русских фигуристов золото? Новая драма на Олимпиаде
Вчера, 01:56
«
"Вчера я был в отчаянии. Я не знал, как снова подняться. Даже на сегодняшней тренировке я не мог перестать плакать, но наши тренеры, члены команды, мои друзья в Японии, наши болельщики в Канаде, все вокруг присылали мне сообщения поддержки. Рику сказала, что это еще не конец, поэтому я смог прийти в себя", - приводятся слова Кихары на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
"Рюити плакал с самого утра, и я сказал ему: "Сегодня я буду кататься за тебя", а он ответил: "Мы будем кататься друг за друга". Вчера мы допустили огромную ошибку, но за последние семь лет мы так много работали. Мы оба сказали, что забудем о случившемся и будем полны решимости начать все с нуля. За эти семь лет у нас накопилось много опыта и мы очень выросли. Именно поэтому нам удалось победить сегодня", - заявила Миура.
Миура и Кихара впервые в карьере выиграли золото Олимпиады. Ранее японцы дважды становились вице-чемпионами Игр в командных соревнованиях, также на их счету по две золотые и серебряные медали чемпионатов мира.
Звезду Тутберидзе уже не щадят: как Петросян выиграть золото Олимпиады
Вчера, 07:00
 
