Подравшегося с канадцем хоккеиста сборной Франции отстранили до конца ОИ

"FFHG считает необходимым напомнить о ценностях, которые должен разделять любой игрок, носящий свитер сборной Франции, а также о его долге быть образцом для подражания, особенно во время Олимпийских игр. Провокационное поведение Пьера Кринона при выходе со льда сразу после того, как он был удален за драку, представляет собой явное нарушение олимпийского духа и также наносит ущерб ценностям нашего вида спорта. В полном согласии с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции было принято решение не допустить его к участию в следующих матчах олимпийского турнира", - говорится в сообщении FFHG.