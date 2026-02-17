https://ria.ru/20260217/khokkey-2074852100.html
Подравшегося с канадцем хоккеиста сборной Франции отстранили до конца ОИ
Подравшегося с канадцем хоккеиста сборной Франции отстранили до конца ОИ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Подравшегося с канадцем хоккеиста сборной Франции отстранили до конца ОИ
Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон отстранен до конца Олимпийских игр в Италии за драку с канадским нападающим Томом Уилсоном во время матча... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
Хоккеиста сборной Франции Кринона отстранили до конца Игр за драку с Уилсоном
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон отстранен до конца Олимпийских игр в Италии за драку с канадским нападающим Томом Уилсоном во время матча группового этапа, сообщается на сайте Французской федерации хоккея (FFHG).
Инцидент произошел 15 февраля во время встречи в рамках группового этапа олимпийского турнира, который завершился со счетом 10:2 в пользу канадцев. В третьем периоде хоккеисты начали драку. Кринон продолжал наносить удары по Уилсону даже после того, как повалил его на лед. Оба игрока получили по 27 минут штрафа и были удалены до конца встречи. После ухода с площадки Кринон начал демонстрировать провокационные жесты в сторону болельщиков канадской сборной.
"FFHG считает необходимым напомнить о ценностях, которые должен разделять любой игрок, носящий свитер сборной Франции, а также о его долге быть образцом для подражания, особенно во время Олимпийских игр. Провокационное поведение Пьера Кринона при выходе со льда сразу после того, как он был удален за драку, представляет собой явное нарушение олимпийского духа и также наносит ущерб ценностям нашего вида спорта. В полном согласии с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции было принято решение не допустить его к участию в следующих матчах олимпийского турнира", - говорится в сообщении FFHG.
Сборная Франции на групповом этапе потерпела три поражения в трех встречах с общим счетом 5:20. Канадцы завершили группу, будучи лидером с тремя победами с разницей заброшенных шайб 20:3. В четвертьфинале канадцы сыграют против победителя стыкового матча Чехия - Дания, а французы встретятся в квалификационном раунде с немцами.