Рейтинг@Mail.ru
Подравшегося с канадцем хоккеиста сборной Франции отстранили до конца ОИ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:44 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/khokkey-2074852100.html
Подравшегося с канадцем хоккеиста сборной Франции отстранили до конца ОИ
Подравшегося с канадцем хоккеиста сборной Франции отстранили до конца ОИ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Подравшегося с канадцем хоккеиста сборной Франции отстранили до конца ОИ
Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон отстранен до конца Олимпийских игр в Италии за драку с канадским нападающим Томом Уилсоном во время матча... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T07:44:00+03:00
2026-02-17T07:44:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766187191_0:34:2200:1272_1920x0_80_0_0_082ad03f08009702f2e4affc15f34f50.jpg
https://ria.ru/20260215/khokkey-2074566389.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766187191_93:0:2200:1580_1920x0_80_0_0_b44db1640d15e70bdb5bb94ef6248a39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Подравшегося с канадцем хоккеиста сборной Франции отстранили до конца ОИ

Хоккеиста сборной Франции Кринона отстранили до конца Игр за драку с Уилсоном

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШайба
Шайба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон отстранен до конца Олимпийских игр в Италии за драку с канадским нападающим Томом Уилсоном во время матча группового этапа, сообщается на сайте Французской федерации хоккея (FFHG).
Инцидент произошел 15 февраля во время встречи в рамках группового этапа олимпийского турнира, который завершился со счетом 10:2 в пользу канадцев. В третьем периоде хоккеисты начали драку. Кринон продолжал наносить удары по Уилсону даже после того, как повалил его на лед. Оба игрока получили по 27 минут штрафа и были удалены до конца встречи. После ухода с площадки Кринон начал демонстрировать провокационные жесты в сторону болельщиков канадской сборной.
«
"FFHG считает необходимым напомнить о ценностях, которые должен разделять любой игрок, носящий свитер сборной Франции, а также о его долге быть образцом для подражания, особенно во время Олимпийских игр. Провокационное поведение Пьера Кринона при выходе со льда сразу после того, как он был удален за драку, представляет собой явное нарушение олимпийского духа и также наносит ущерб ценностям нашего вида спорта. В полном согласии с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции было принято решение не допустить его к участию в следующих матчах олимпийского турнира", - говорится в сообщении FFHG.
Сборная Франции на групповом этапе потерпела три поражения в трех встречах с общим счетом 5:20. Канадцы завершили группу, будучи лидером с тремя победами с разницей заброшенных шайб 20:3. В четвертьфинале канадцы сыграют против победителя стыкового матча Чехия - Дания, а французы встретятся в квалификационном раунде с немцами.
Хоккеисты сборной Франции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Главный позор Олимпиады: заменившую Россию команду выносят все
15 февраля, 22:20
 
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала