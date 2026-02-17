С прославленного российского чемпиона сняли обвинения в допинге

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сняло обвинения с олимпийского чемпиона 2004 года по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова, сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
ITA 13 мая объявило о временном отстранении Гацалова на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Агентство обвинило спортсмена в употреблении запрещенного ипаморелина в 2015 году. Гацалов был временно отстранен от должности главного тренера сборной России. 4 июня федерация сообщила, что на должность рекомендован бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Денис Царгуш, занимавший пост старшего тренера национальной команды.
«
"Считаю, что цинизма этой истории придают не столько длительные сроки формирования обвинения (без малого 10 лет), сколько желание как можно сильнее уязвить российскую сторону в лице атлета, олимпийского чемпиона и многократного победителя чемпионатов мира, занимающего уже высокую позицию главного тренера национальной сборной", - приводятся слова Мамиашвили на сайте ФСБР.
"И с этим справились! Скрупулезно вникли во все претензии в адрес нашего товарища. Нашлись неравнодушные — выделили достаточное финансирование на юридическую защиту честного имени Гацалова. Подобрали опытных адвокатов. В детали отстаивания интересов вникать не буду, но вынужден сказать одно — очередные голословные обвинения, спровоцированные Родченковым и умело переформатированные в выгодное для себя русло мировыми спортивными институтами, полностью сняты с Хаджимурата Гацалова", - заявил глава ФСБР.
Мамиашвили отметил, что ITA не принесло извинений Гацалову. "Конечно, после таких разбирательств осталось много вопросов к компетентности самих обвинителей, так и не принесших извинения Гацалову, хотя бы за то, что в период расследования (более полугода) он был отстранен от должности главного тренера сборной и был лишен права получать зарплату и положенные ему выплаты за спортивные достижения", - сказал глава ФСБР.
Гацалову 43 года, он является олимпийским чемпионом Игр в Афинах (2004), пятикратным чемпионом мира (2005-2007, 2009, 2013), трехкратным чемпионом Европы (2003, 2004, 2006) и трехкратным обладателем Кубка мира (2002, 2003, 2007). Гацалов был назначен на пост главного тренера сборной России по вольной борьбе в ноябре 2022 года.