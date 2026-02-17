https://ria.ru/20260217/basketbol-2075050998.html
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T19:32:00+03:00
2026-02-17T19:32:00+03:00
2026-02-17T20:17:00+03:00
баскетбол
спорт
джеремайя мартин
единая лига втб
пбк локомотив-кубань
бк парма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978417127_328:248:1280:784_1920x0_80_0_0_2a9d23e6dc77444e648eb1a090a37158.jpg
https://ria.ru/20260217/basketbol-2075021222.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978417127_465:219:1280:830_1920x0_80_0_0_446056fcf65ab0b3ddd631c07fb759e6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джеремайя мартин, единая лига втб, пбк локомотив-кубань, бк парма
Баскетбол, Спорт, Джеремайя Мартин, Единая Лига ВТБ, ПБК Локомотив-Кубань, БК Парма