Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Баскетбол
 
19:32 17.02.2026 (обновлено: 20:17 17.02.2026)
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
спорт, джеремайя мартин, единая лига втб, пбк локомотив-кубань, бк парма
Баскетбол, Спорт, Джеремайя Мартин, Единая Лига ВТБ, ПБК Локомотив-Кубань, БК Парма

Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"Баскетболисты "Локомотива-Кубани"
Баскетболисты Локомотива-Кубани - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"
Баскетболисты "Локомотива-Кубани". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла во вторник в Перми и завершилась со счетом 88:81 (15:17, 18:22, 26:17, 29:25) в пользу гостей. В составе победителей 21 очко набрал Кирилл Темиров, а Джеремайя Мартин оформил дабл-дабл (17 очков + 10 передач). У "Пармы" самым результативным стал Глеб Фирсов, оформивший дабл-дабл (33 очка + 12 подборов).
Единая Лига ВТБ
17 февраля 2026 • начало в 17:30
Завершен
ПАРМА
81 : 88
Локомотив-Кубань
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив-Кубань", одержавший 19 побед при 10 поражениях, занимает четвертое место в турнирной таблице лиги. "Парма" с 16 победами и 12 поражениями идет пятой.
В следующем матче "Локомотив-Кубань" дома сыграет со столичным ЦСКА, "Парма" примет петербургский "Зенит". Обе встречи пройдут 22 февраля.
Баскетболисты Енисея - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Баскетболисты "Енисея" разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
