Бакаев перешел из "Акрона" в московскую "Родину"
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:31 17.02.2026
Бакаев перешел из "Акрона" в московскую "Родину"
Бакаев перешел из "Акрона" в московскую "Родину"
Футболист Солтмурад Бакаев перешел из "Акрона" в московскую команду Первой лиги "Родина", сообщается на сайте тольяттинского клуба Российской премьер-лиги. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Бакаев перешел из "Акрона" в московскую "Родину"

Солтмурад Бакаев перешел из "Акрона" в играющую в Первой лиге "Родину"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Футболист Солтмурад Бакаев перешел из "Акрона" в московскую команду Первой лиги "Родина", сообщается на сайте тольяттинского клуба Российской премьер-лиги.
Бакаев вошел в историю клуба как автор первого мяча тольяттинцев на уровне премьер-лиги. За полтора сезона футболист принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
"Впервые увидел столь одаренного с точки зрения трудолюбия футболиста. Солтмурад дал нам очень много полезного за счет своей колоссальной самоотдачи на футбольном поле и помог "Акрону" на новом этапе развития. В определенный момент, когда клуб перестает приносить пользу игроку, а игрок - клубу, самое правильное решение - каждому двигаться своей дорогой. Мы поблагодарили друг друга за работу, Бакаев в этом отношении – настоящий мужчина", - сказал тренер "Акрона" Заур Тедеев.
"Акрон" ушел на зимнюю паузу на девятой строчке в таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко. "Родина" (36 очков) идет на третьей позиции в Первой лиге.
