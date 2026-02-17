Бакаев перешел из "Акрона" в московскую "Родину"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Футболист Солтмурад Бакаев перешел из "Акрона" в московскую команду Первой лиги "Родина", сообщается на сайте тольяттинского клуба Российской премьер-лиги.
Бакаев вошел в историю клуба как автор первого мяча тольяттинцев на уровне премьер-лиги. За полтора сезона футболист принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
"Впервые увидел столь одаренного с точки зрения трудолюбия футболиста. Солтмурад дал нам очень много полезного за счет своей колоссальной самоотдачи на футбольном поле и помог "Акрону" на новом этапе развития. В определенный момент, когда клуб перестает приносить пользу игроку, а игрок - клубу, самое правильное решение - каждому двигаться своей дорогой. Мы поблагодарили друг друга за работу, Бакаев в этом отношении – настоящий мужчина", - сказал тренер "Акрона" Заур Тедеев.
"Акрон" ушел на зимнюю паузу на девятой строчке в таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко. "Родина" (36 очков) идет на третьей позиции в Первой лиге.