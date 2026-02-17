МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Италия достаточно гармонично провела открытие Олимпиады в Милане, но организацию Олимпиады в Сочи в 2014 году пока никто не смог повторить, считает вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.

Молдавии, Франции и В Мастерской управления "Сенеж" стартовало обучение организации событий международного уровня, в программе "Мастерская управления событиями" участвуют 80 специалистов из 21 региона России и четырех стран – Абхазии Финляндии , сообщили РИА Новости в пресс-службе Мастерской новых медиа. Опытом организации международных событий с участниками обучения поделился Авербух

"Я всегда отсматриваю все большие программы: это помогает переосмысливать опыт и рождает новые идеи. Например, церемония открытия Олимпиады задает тренд в организации международных событий как минимум на ближайшую "четырехлетку". Сейчас итальянцы достаточно гармонично "собрали" открытие Олимпиады в Милане . Но организацию Олимпиады Сочи‑2014, нашу мощь, силу и энергию пока никто не смог повторить. У нас есть, чему поучиться", - сказал Авербух, слова которого приводит пресс-служба Мастерской.

После обучения участники программы "Мастерская управления событиями" представят реальные проекты, которые будут реализованы уже в этом году.