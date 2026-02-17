https://ria.ru/20260217/averbukh-2074947440.html
"Не смогли повторить Сочи": Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане
"Не смогли повторить Сочи": Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Не смогли повторить Сочи": Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане
Италия достаточно гармонично провела открытие Олимпиады в Милане, но организацию Олимпиады в Сочи в 2014 году пока никто не смог повторить, считает вице-чемпион
"Не смогли повторить Сочи": Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане
Авербух: Италия гармонично провела открытие Олимпиады в Милане
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Италия достаточно гармонично провела открытие Олимпиады в Милане, но организацию Олимпиады в Сочи в 2014 году пока никто не смог повторить, считает вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
В Мастерской управления "Сенеж" стартовало обучение организации событий международного уровня, в программе "Мастерская управления событиями" участвуют 80 специалистов из 21 региона России
и четырех стран – Абхазии
, Молдавии
, Франции
и Финляндии
, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мастерской новых медиа. Опытом организации международных событий с участниками обучения поделился Авербух
.
"Я всегда отсматриваю все большие программы: это помогает переосмысливать опыт и рождает новые идеи. Например, церемония открытия Олимпиады задает тренд в организации международных событий как минимум на ближайшую "четырехлетку". Сейчас итальянцы достаточно гармонично "собрали" открытие Олимпиады в Милане
. Но организацию Олимпиады Сочи‑2014, нашу мощь, силу и энергию пока никто не смог повторить. У нас есть, чему поучиться", - сказал Авербух, слова которого приводит пресс-служба Мастерской.
После обучения участники программы "Мастерская управления событиями" представят реальные проекты, которые будут реализованы уже в этом году.
"Мастерская управления событиями" – образовательный проект, нацеленный на поддержку в создании мероприятий международного уровня. Обучение представляет собой три модуля - по шесть дней каждый. В программе предусмотрены встречи и мастер‑классы с участием известных продюсеров, режиссеров, медиаменеджеров и государственных деятелей.