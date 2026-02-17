Рейтинг@Mail.ru
"Не смогли повторить Сочи": Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/averbukh-2074947440.html
"Не смогли повторить Сочи": Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане
"Не смогли повторить Сочи": Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Не смогли повторить Сочи": Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане
Италия достаточно гармонично провела открытие Олимпиады в Милане, но организацию Олимпиады в Сочи в 2014 году пока никто не смог повторить, считает вице-чемпион РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T13:47:00+03:00
2026-02-17T13:47:00+03:00
спорт
милан
италия
сочи
илья авербух
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072832128_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_1cfa6dfb2f3cbe623d876fab8942ac7f.jpg
https://ria.ru/20260216/skandaly-olimpiady-2074787323.html
https://ria.ru/20260206/olimpiada-2072385924.html
милан
италия
сочи
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072832128_157:0:2450:1720_1920x0_80_0_0_9a8dcb8e230350c8c72fc43c23cd642b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, милан, италия, сочи, илья авербух, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Милан, Италия, Сочи, Илья Авербух, Зимние Олимпийские игры 2026
"Не смогли повторить Сочи": Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане

Авербух: Италия гармонично провела открытие Олимпиады в Милане

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Италия достаточно гармонично провела открытие Олимпиады в Милане, но организацию Олимпиады в Сочи в 2014 году пока никто не смог повторить, считает вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
В Мастерской управления "Сенеж" стартовало обучение организации событий международного уровня, в программе "Мастерская управления событиями" участвуют 80 специалистов из 21 региона России и четырех стран – Абхазии, Молдавии, Франции и Финляндии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мастерской новых медиа. Опытом организации международных событий с участниками обучения поделился Авербух.
Фигуристка Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Истерика украинцев, пьянки и дефицит презервативов: скандалы Олимпиады-2026
16 февраля, 19:35
"Я всегда отсматриваю все большие программы: это помогает переосмысливать опыт и рождает новые идеи. Например, церемония открытия Олимпиады задает тренд в организации международных событий как минимум на ближайшую "четырехлетку". Сейчас итальянцы достаточно гармонично "собрали" открытие Олимпиады в Милане. Но организацию Олимпиады Сочи‑2014, нашу мощь, силу и энергию пока никто не смог повторить. У нас есть, чему поучиться", - сказал Авербух, слова которого приводит пресс-служба Мастерской.
После обучения участники программы "Мастерская управления событиями" представят реальные проекты, которые будут реализованы уже в этом году.
"Мастерская управления событиями" – образовательный проект, нацеленный на поддержку в создании мероприятий международного уровня. Обучение представляет собой три модуля - по шесть дней каждый. В программе предусмотрены встречи и мастер‑классы с участием известных продюсеров, режиссеров, медиаменеджеров и государственных деятелей.
Итальянский горнолыжник Джованни Францони - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Кто круче оделся на Игры: стилист раскрыл секреты олимпийской формы
6 февраля, 08:00
 
СпортМиланИталияСочиИлья АвербухЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала