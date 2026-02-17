Рейтинг@Mail.ru
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:20 17.02.2026 (обновлено: 11:28 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/andreeva-2074902579.html
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной
Российская теннисистка Мирра Андреева без борьбы вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T11:20:00+03:00
2026-02-17T11:28:00+03:00
теннис
спорт
дубай
австралия
румыния
дарья касаткина
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872044_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_b28b388d310b4828fb672188f0b587a4.jpg
https://ria.ru/20260216/karera-2074783907.html
дубай
австралия
румыния
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872044_85:0:996:683_1920x0_80_0_0_2536021d474dcad8825e1109861fa864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дубай, австралия, румыния, дарья касаткина, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Дубай, Австралия, Румыния, Дарья Касаткина, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной

Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева без борьбы вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Седьмая ракетка мира Андреева, которая начала турнир со второго раунда, прошла дальше после того, как ее соперница и бывшая соотечественница Дарья Касаткина (61-я ракетка мира), ныне представляющая Австралию, снялась с матча.
Как сообщила в соцсети Х журналистка Рим Абуллейл, у Касаткиной травма правого бедра.
Следующей соперницей 18-летней россиянки на турнире в Дубае станет победительница встречи между немкой Эллой Зайдель (95) и Жаклин Кристиан (39) из Румынии.
Дестани Айява - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Австралийская теннисистка объявила о завершении карьеры из-за расизма
16 февраля, 18:40
 
ТеннисСпортДубайАвстралияРумынияДарья КасаткинаМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала