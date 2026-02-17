https://ria.ru/20260217/andreeva-2074902579.html
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной
Российская теннисистка Мирра Андреева без борьбы вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
2026-02-17T11:20:00+03:00
2026-02-17T11:20:00+03:00
2026-02-17T11:28:00+03:00
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной
