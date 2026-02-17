Рейтинг@Mail.ru
Александрова проиграла во втором круге турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:57 17.02.2026 (обновлено: 12:39 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/aleksandrova-2074917212.html
Александрова проиграла во втором круге турнира в Дубае
Александрова проиграла во втором круге турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Александрова проиграла во втором круге турнира в Дубае
Россиянка Екатерина Александрова уступила польке Магде Линетт в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T11:57:00+03:00
2026-02-17T12:39:00+03:00
теннис
спорт
магда линетт
екатерина александрова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777376207_146:0:1543:786_1920x0_80_0_0_5b238f411b3530664a466826e005498f.jpg
https://ria.ru/20260217/andreeva-2074902579.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777376207_95:0:1534:1079_1920x0_80_0_0_e51e743ea4f6a440038f199d30752e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, магда линетт, екатерина александрова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Магда Линетт, Екатерина Александрова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Александрова проиграла во втором круге турнира в Дубае

Александрова уступила польке Линетт во втором круге турнира в Дубае

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЕкатерина Александрова
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Екатерина Александрова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова уступила польке Магде Линетт в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу 50-й ракетки мира Линетт. Александрова, идущая в мировом рейтинге 12-й, была посеяна под восьмым номером. Спортсменки провели на корте 1 час 44 минуты.
В третьем круге Линетт встретится с датчанкой Кларой Таусон.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае из-за отказа Касаткиной
Вчера, 11:20
 
ТеннисСпортМагда ЛинеттЕкатерина АлександроваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала