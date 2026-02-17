https://ria.ru/20260217/aleksandrova-2074917212.html
Александрова проиграла во втором круге турнира в Дубае
Александрова проиграла во втором круге турнира в Дубае
Россиянка Екатерина Александрова уступила польке Магде Линетт в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
