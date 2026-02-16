Жулин рассказал, чего ждет от Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал РИА Новости, что ждет от российской фигуристки Аделии Петросян чистого проката короткой программы и попадания в пятерку лидеров по ее итогам на Олимпиаде в Италии.
Фигуристки представят короткие программы 17 февраля. Петросян стартует под вторым номером. В заявку 18-летней россиянки включены двойной аксель, тройной лутц, прыжок в либелу, каскад тройной флип - тройной тулуп, заклон, дорожка шагов и комбинация вращений со сменой ноги.
«
"От Аделии жду чистого проката и место в пятерке по итогам короткой программы. А там надо будет разбираться. Думаю, правильно, что они не стали заявлять сейчас тройной аксель. Очень большой риск. Все-таки она первый раз на таком форуме, и вообще на международных соревнованиях она года четыре не выступала. Поэтому сейчас нужен чистый прокат. Место в пятерке было бы очень хорошим плацдармом. А в произвольной уже надо будет рисковать", - сказал Жулин.
Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде завершатся 19 февраля. Петросян прибыла в Милан утром в воскресенье в сопровождении тренера Даниила Глейхенгауза.
Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил
15 февраля, 11:45