Жулин рассказал, чего ждет от Петросян на Олимпиаде
Фигурное катание
 
16.02.2026
Жулин рассказал, чего ждет от Петросян на Олимпиаде
Жулин рассказал, чего ждет от Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Жулин рассказал, чего ждет от Петросян на Олимпиаде
Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал РИА Новости, что ждет от российской фигуристки Аделии Петросян чистого проката короткой программы и... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
александр жулин
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
Жулин рассказал, чего ждет от Петросян на Олимпиаде

Жулин: жду от Петросян чистого проката короткой программы и место в пятерке

Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал РИА Новости, что ждет от российской фигуристки Аделии Петросян чистого проката короткой программы и попадания в пятерку лидеров по ее итогам на Олимпиаде в Италии.
Фигуристки представят короткие программы 17 февраля. Петросян стартует под вторым номером. В заявку 18-летней россиянки включены двойной аксель, тройной лутц, прыжок в либелу, каскад тройной флип - тройной тулуп, заклон, дорожка шагов и комбинация вращений со сменой ноги.
«
"От Аделии жду чистого проката и место в пятерке по итогам короткой программы. А там надо будет разбираться. Думаю, правильно, что они не стали заявлять сейчас тройной аксель. Очень большой риск. Все-таки она первый раз на таком форуме, и вообще на международных соревнованиях она года четыре не выступала. Поэтому сейчас нужен чистый прокат. Место в пятерке было бы очень хорошим плацдармом. А в произвольной уже надо будет рисковать", - сказал Жулин.
Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде завершатся 19 февраля. Петросян прибыла в Милан утром в воскресенье в сопровождении тренера Даниила Глейхенгауза.
