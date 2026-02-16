Жулин рассказал, чего ждет от Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал РИА Новости, что ждет от российской фигуристки Аделии Петросян чистого проката короткой программы и попадания в пятерку лидеров по ее итогам на Олимпиаде в Италии.