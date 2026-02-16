Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов
20:52 16.02.2026
Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов
Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 российских спортсменов. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T20:52:00+03:00
2026-02-16T20:52:00+03:00
украина
киев
россия
фёдор чудинов
яна егорян
владимир зеленский
международная федерация шахмат (fide)
украина
киев
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
украина, киев, россия, фёдор чудинов, яна егорян, владимир зеленский, международная федерация шахмат (fide)
Украина, Киев, Россия, Фёдор Чудинов, Яна Егорян, Владимир Зеленский, Международная федерация шахмат (FIDE)
Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов

Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 российских спортсменов.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий.
УкраинаКиевРоссияФёдор ЧудиновЯна ЕгорянВладимир ЗеленскийМеждународная федерация шахмат (FIDE)
 
