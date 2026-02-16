Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 российских спортсменов.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
К указу прилагается перечень лиц, против которых вводятся санкции. В нем 10 российских спортсменов: борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, стрелок из лука Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, фехтовальщица на саблях Яна Егорян, тхэквондист, олимпийский чемпион, чемпион мира Владислав Ларин, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова, тхэквондист Максим Храмцов.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий.