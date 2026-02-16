Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
09:28 16.02.2026
Итальянский велогонщик погиб в 18 лет в результате ДТП
Итальянский велогонщик погиб в 18 лет в результате ДТП
Итальянский велогонщик Goodshop Team Франческо Маццолени умер из-за полученных в результате ДТП травм, сообщается на странице команды в Facebook (принадлежит... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T09:28:00+03:00
2026-02-16T09:28:00+03:00
велоспорт
Итальянский велогонщик погиб в 18 лет в результате ДТП

Итальянский велогонщик Маццолени погиб в возрасте 18 лет в результате ДТП

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Итальянский велогонщик Goodshop Team Франческо Маццолени умер из-за полученных в результате ДТП травм, сообщается на странице команды в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Слишком рано ушел из жизни наш Франческо Маццолени. Он погиб во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом. Мы всегда будем помнить твою улыбку и решимость, которая вела тебя к осуществлению твоей мечты", - говорится в заявлении.
Как уточняет CyclingUpToDate, 18-летний гонщик был сбит автомобилем на дороге около города Барцана на севере Италии. Инцидент произошел в воскресенье.
 
