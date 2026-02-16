Анорексия Липницкой и победа Шайдорова: почему Урманова забыли в России

Победа фигуриста из Казахстана удивила весь мир, но автором ее стал российский тренер, которого на родине не относили к полноценным топам. Как Алексей Урманов победил конкурентов и стереотипы — в материале РИА Новости Спорт.

Урманов ведь тоже победил "Малинина"

Урманов, похоже, владеет тайным знанием, как выигрывать Олимпиады, приезжая на них никем. Если откровенно, то Михаил Шайдоров числился в Милане куда более очевидным претендентом на золото, чем его тренер в 1994 году. Казахстанский фигурист приехал на Игры в статусе серебряного призера прошлогоднего чемпионата мира. Урманов до Олимпиады в Лиллехаммере не был даже чемпионом Европы — хотя бронзу мирового первенства брал. И у него в соперниках был свой "Малинин" — победитель четырех подряд чемпионатов мира Курт Браунинг. И до кучи — ряд выдающихся фигуристов прошлых лет, вернувшихся в спорт к Играм-1994.

Историю о том, как все фавориты на той Олимпиаде посыпались еще в короткой программе, и сам Урманов, и его тренер Алексей Мишин рассказывали неоднократно. Это классический пример непредсказуемости олимпийских соревнований — когда основные претенденты на пьедестал ломаются под психологическим прессом, и выстреливает "темная лошадка". На Урманова не давило ровным счетом ничего, и он, исполнив то, что должен был, оказался с золотой медалью на шее. Тогда казалось, что это для Алексея только начало долгого победного пути — ведь ему было всего 20 лет.

Однако развить успех после олимпийской победы Урманову, по большому счету, не удалось. На пьедесталы чемпионатов мира он больше не поднимался. Чемпионом Европы стал лишь однажды — в 1997 году. В то время уже начинали свою могучую поступь Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. И Урманов, поняв туманность перспектив бороться с молодежью после травмы, счел за благо перейти в профессионалы — в те времена участие в показательных турнирах за серьезные деньги называлось именно так. Попробовал олимпийский чемпион организовать и собственное шоу — но не преуспел в этом. Как и все, кто пытался заниматься этим бизнесом до Ильи Авербуха.

Первым от Урманова ушел будущий тренер сборной Казахстана

В итоге очень скоро Урманов окончательно завершил карьеру и решил заняться тренерской деятельностью. Его площадкой стал сначала легендарный дворец спорта "Юбилейный" в родном Санкт-Петербурге, а с 2006 года — новая Академия фигурного катания на Туполевской улице. Одним из первых заметных учеников Урманова стал Сергей Воронов, будущий тренер сборной Казахстана. Под руководством молодого тренера фигурист стал двукратным чемпионом России, а в олимпийский сезон-2009/2010 — серебряным призером чемпионата страны. Заслуги Урманова в тех достижениях эксперты оценивали весьма высоко.

Однако перед Играми в Ванкувере федерация приняла довольно спорное решение в состав Воронова не включать — хотя по спортивному принципу в Канаду ехать должен был именно он. И фигурист, чтобы "перезагрузить" карьеру, решил сменить тренера. Урманов же остался с перспективными юниорами.

Увы, вывести их во взрослое фигурное катание с тем же успехом, которого добился, пусть и только на национальном уровне, Воронов, тренеру не удалось. Жан Буш и Гордей Горшков сверкнули только в юниорах. Не получилось стать настоящей звездой и Николь Госвияни, хотя на один чемпионат Европы Урманов со своей ученицей и съездил — она там стала шестой. Также совсем в юном возрасте в группе петербургского специалиста занималась и Анастасия Губанова — нынешняя звезда сборной Грузии, выигравшая уже после отстранения российских фигуристок три медали чемпионатов Европы, в том числе и золотую.

Надежда на Липницкую

В то время, когда вся страна жила в ожидании Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в тренерской карьере Урманова наступил период относительного застоя. И ему очень кстати пришло предложение стать старшим тренером открывшейся на базе олимпийских объектов на Черноморском побережье школы фигурного катания. "В какой-то момент почувствовал, что нужно сменить обстановку, - рассказывал он в интервью "Спорт уик-энду". — Не жалею о своем выборе. Мне здесь комфортно, меня здесь ценят, уважают и любят. Условия для работы нормальные, а появление в Сочи "топовых" фигуристов — дело времени".

И очень скоро в группе Урманова появилась настоящая звезда — чемпионка сочинской Олимпиады в командном турнире Юлия Липницкая. Эта мегапопулярная чемпионка столкнулась с множеством сложностей — пубертат, повышенное внимание СМИ и разладившиеся отношения с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Реанимировать карьеру Липницкая решила именно в сотрудничестве с Урмановым и переехала в Сочи осенью 2015 года.

Поначалу дела у двух олимпийских чемпионов складывались довольно оптимистично. Буквально через месяц Липницкая неплохо выступила на чемпионате России, хоть и не попала ни на пьедестал, ни в состав на чемпионаты Европы и мира. Зато в феврале 2016 года она взяла с двумя хорошими прокатами серебро Финала Кубка страны. К болельщикам Юлии тогда вернулась надежда, что их любимица еще поборется на самом высоком уровне.

Однако реальность оказалась довольно жестокой, если называть вещи своими именами. Липницкая не смогла нормально войти в следующий сезон — ее беспокоили проблемы со здоровьем. А в ноябре 2016-го разразилась драма — на московском этапе Гран-при фигуристка прервала прокат произвольной программы на его середине и покинула лед. Больше на соревнованиях Липницкая не появлялась, а летом 2017 года объявила о завершении карьеры. Как стало известно позже — после длившейся долгое время борьбы с анорексией.

« "Когда Липницкая приехала в Сочи, она напоминала маленького затравленного зверька, — так Урманов вспоминал период работы с олимпийской чемпионкой. — Через три-четыре месяца она превратилась в нормального ребенка, которым и была для меня на протяжении всего времени совместной работы. Стала нормальной девчонкой, а затем — нормальной девушкой, у которой появились интересы в жизни. Если же говорить о профессиональных вещах, то за время нашей работы мы и в технике что-то подправили, и программы интересные поставили, Почему олимпийская чемпионка завершила карьеру в 19 лет, вопрос не ко мне. В нашем коллективе мы направляли Липницкую на правильный путь, но она очень долго шла по-другому".

Других российских фигуристов такого же статуса, как Липницкая, у Урманова с тех пор не появлялось. Тренировочный процесс в Сочи имеет свои особенности — например, непомерная цена за жилье, которую далеко не всегда за спортсмена кто-то покрывает. Тренер периодически привозил на всероссийские соревнования фигуристов из Краснодарского края, но выйти на топовый уровень им не удавалось — талантливые дети (а точнее, их родители) предпочитали проверенные временем школы Москвы и Санкт-Петербурга. И Урманова постепенно в России стали забывать.

Зато не забывали за рубежом. У олимпийского чемпиона появились заметные иностранные ученики. Так, он вывел в люди яркого латвийца Дениса Васильева. Под руководством Урманова этот фигурист стал призером юношеской Олимпиады 2016 года. Однако следующий сезон Денис уже начал у швейцарца Стефана Ламбьеля.

Ну а в 2018 году Урманов начал работать с Михаилом Шайдоровым. Казахстанец, к слову, пытался осесть и у других российских тренеров, но те не горели желанием его брать. А Урманов взял. Сказать, что сотрудничество мгновенно дало результат, нельзя – как признавался сам специалист, работу не форсировали. Но в 2022 году Шайдоров стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, потом последовали два относительно средних взрослых сезона – что называется, пробные. И в 2025-м Михаил по-настоящему выстрелил – взял золото Чемпионата четырех континентов и серебро чемпионата мира.

Драматичная развязка Олимпиады-2026 и сенсационное золото Шайдорова. Интересно, вспомнят ли теперь в России о забытом тренере? Не осерчает ли Минспорт за то, что олимпийский чемпион подготовил другого олимпийского чемпиона для чужой страны? Или, может быть, поспособствует тому, чтобы родители везли к нему в Сочи перспективных детей более охотно?