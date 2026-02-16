Рейтинг@Mail.ru
Медведев вышел во второй раунд турнира в Дохе
Теннис
 
22:32 16.02.2026 (обновлено: 22:46 16.02.2026)
Медведев вышел во второй раунд турнира в Дохе
Медведев вышел во второй раунд турнира в Дохе
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Медведев вышел во второй раунд турнира в Дохе

Первая ракетка России Медведев вышел во второй раунд турнира ATP 500 в Дохе

Даниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Соцсети Australian Open
Даниил Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
В матче первого круга Медведев (4-й номер посева) обыграл представителя Китая Шан Цзюньчэна со счетом 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.
Шан Цзюньчэн попал в основную сетку турнира по защищенному рейтингу. В 2025 году китаец перенес операцию на правой стопе, в связи с чем пропустил большую часть прошлого сезона.
Во втором раунде Медведев сыграет против победителя встречи Моэс Эшарги (Тунис, wild card) - Стефанос Циципас (Греция).
