Медведев вышел во второй раунд турнира в Дохе
Медведев вышел во второй раунд турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Медведев вышел во второй раунд турнира в Дохе
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T22:32:00+03:00
2026-02-16T22:32:00+03:00
2026-02-16T22:46:00+03:00
теннис
спорт
россия
доха
китай
даниил медведев
стефанос циципас
спорт, россия, доха, китай, даниил медведев, стефанос циципас
Теннис, Спорт, Россия, Доха, Китай, Даниил Медведев, Стефанос Циципас
Медведев вышел во второй раунд турнира в Дохе
Первая ракетка России Медведев вышел во второй раунд турнира ATP 500 в Дохе