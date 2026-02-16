https://ria.ru/20260216/tennis-2074803462.html
Вторая ракетка мира Синнер вышел во второй раунд турнира в Дохе
Вторая ракетка мира Синнер вышел во второй раунд турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Вторая ракетка мира Синнер вышел во второй раунд турнира в Дохе
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Вторая ракетка мира Синнер вышел во второй раунд турнира в Дохе
