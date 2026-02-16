Рейтинг@Mail.ru
20:55 16.02.2026
Вторая ракетка мира Синнер вышел во второй раунд турнира в Дохе
Вторая ракетка мира Синнер вышел во второй раунд турнира в Дохе
Вторая ракетка мира Синнер вышел во второй раунд турнира в Дохе

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
В матче первого круга Синнер (2-й номер посева) обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счетом 6:1, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 10 минут.
Во втором круге Синнер сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина.
Дестани Айява - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Австралийская теннисистка объявила о завершении карьеры из-за расизма
ТеннисСпортДохаЧехияАвстралияЯнник СиннерАлексей Попырин
 
