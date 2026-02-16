https://ria.ru/20260216/tennis-2074730593.html
Россиянка победила в матче первого круга турнира WTA в Дубае
Россиянка победила в матче первого круга турнира WTA в Дубае
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова обыграла японку Моюку Утидзиму в первом круге турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась победой Захаровой (104-я ракетка мира) над Утидзимой (90) со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
Захарова попала в основную сетку турнира в статусе лаки-лузера, сменив чешку Каролину Мухову, снявшуюся из-за усталости.
В следующем раунде Захарова сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия, 67) - Эмма Радукану (Великобритания, 25).