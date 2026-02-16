Рейтинг@Mail.ru
Россиянка победила в матче первого круга турнира WTA в Дубае
Теннис
 
16:09 16.02.2026
Россиянка победила в матче первого круга турнира WTA в Дубае
Россиянка победила в матче первого круга турнира WTA в Дубае - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Россиянка победила в матче первого круга турнира WTA в Дубае
Россиянка Анастасия Захарова обыграла японку Моюку Утидзиму в первом круге турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
спорт, анастасия захарова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анастасия Захарова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка победила в матче первого круга турнира WTA в Дубае

Захарова победила в матче первого круга турнира WTA в Дубае

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова обыграла японку Моюку Утидзиму в первом круге турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась победой Захаровой (104-я ракетка мира) над Утидзимой (90) со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
Захарова попала в основную сетку турнира в статусе лаки-лузера, сменив чешку Каролину Мухову, снявшуюся из-за усталости.
В следующем раунде Захарова сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия, 67) - Эмма Радукану (Великобритания, 25).
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Россиянка поднялась на пять строчек в рейтинге WTA
Вчера, 08:03
 
ТеннисСпортАнастасия ЗахароваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
