Рублев и Хачанов прибавили по одной позиции в рейтинге АТР

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов поднялись на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Рублев на прошедшей неделе не играл, он стал 14-м в рейтинге. Хачанов дошел до второго круга турнира категории АТР 500 в нидерландском Роттердаме и поднялся на 17-ю позицию. Первой ракеткой России остался уступивший в первом круге Даниил Медведев, который располагается на 11-м месте.