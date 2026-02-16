https://ria.ru/20260216/tennis-2074600023.html
Рублев и Хачанов прибавили по одной позиции в рейтинге АТР
Рублев и Хачанов прибавили по одной позиции в рейтинге АТР
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов поднялись на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов поднялись на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Рублев на прошедшей неделе не играл, он стал 14-м в рейтинге. Хачанов дошел до второго круга турнира категории АТР 500 в нидерландском Роттердаме и поднялся на 17-ю позицию. Первой ракеткой России остался уступивший в первом круге Даниил Медведев, который располагается на 11-м месте.
Первой ракеткой мира по-прежнему является действующий победитель Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас, не игравший на прошедшей неделе.
Рейтинг ATP, версия от 16 февраля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13150 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 10300;
3 (3). Новак Джокович (Сербия) - 5280;
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4605;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4405;
6 (8). Алекс де Минаур (Австралия) - 4250;
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4230;
8 (7). Тейлор Фриц (США) - 4220;
9 (9). Бен Шелтон (США) - 4050;
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) - 3405;
11 (11). Даниил Медведев (Россия) - 3010...
14 (15). Андрей Рублев (Россия) - 2510...
17 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2360.