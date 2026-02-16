Рейтинг@Mail.ru
Тарасова назвала успех российских тренеров в короткой программе пар победой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:11 16.02.2026
Тарасова назвала успех российских тренеров в короткой программе пар победой
Тарасова назвала успех российских тренеров в короткой программе пар победой
фигурное катание
спорт
фёдор климов
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
спорт, фёдор климов, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Фёдор Климов, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что считает победой результат в короткой программе спортивных пар на Олимпийских играх в Италии российских тренеров по фигурному катанию Павла Слюсаренко и Федора Климова.
По итогам короткой программы на Олимпиаде в парном катании, которая прошла 15 февраля, лидируют представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (80,01 балла). Вторыми после короткой программы идут представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46 балла). На третьей позиции располагаются канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60). Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,87) занимают четвертую строчку.
«
"По поводу парного катания на Олимпийских играх, хотелось бы отметить, что появились два новых тренера - и оба они наши. Это Павел Слюсаренко и Федор Климов. А если появляются тренеры, то появятся и спортсмены. У них и сегодня есть хорошие спортсмены, которые борются. Но у них будут выдающиеся спортсмены. Вот это, я считаю, победа на Олимпийских играх!" - сказала Тарасова.
На соревнованиях в Италии Слюсаренко сотрудничает с Метелкиной и Берулавой, а Климов - с Павловой и Святченко, а также еще тремя парами.
По итогам короткой программы произвольную 16 февраля представят 16 лучших пар. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Фигурное катаниеСпортФёдор КлимовТатьяна ТарасоваЗимние Олимпийские игры 2026
 
