Тарасова назвала успех российских тренеров в короткой программе пар победой

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что считает победой результат в короткой программе спортивных пар на Олимпийских играх в Италии российских тренеров по фигурному катанию Павла Слюсаренко и Федора Климова.