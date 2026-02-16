Тарасова назвала успех российских тренеров в короткой программе пар победой

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что считает победой результат в короткой программе спортивных пар на Олимпийских играх в Италии российских тренеров по фигурному катанию Павла Слюсаренко и Федора Климова.
По итогам короткой программы на Олимпиаде в парном катании, которая прошла 15 февраля, лидируют представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (80,01 балла). Вторыми после короткой программы идут представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46 балла). На третьей позиции располагаются канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60). Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,87) занимают четвертую строчку.
"По поводу парного катания на Олимпийских играх, хотелось бы отметить, что появились два новых тренера - и оба они наши. Это Павел Слюсаренко и Федор Климов. А если появляются тренеры, то появятся и спортсмены. У них и сегодня есть хорошие спортсмены, которые борются. Но у них будут выдающиеся спортсмены. Вот это, я считаю, победа на Олимпийских играх!" - сказала Тарасова.
На соревнованиях в Италии Слюсаренко сотрудничает с Метелкиной и Берулавой, а Климов - с Павловой и Святченко, а также еще тремя парами.
По итогам короткой программы произвольную 16 февраля представят 16 лучших пар. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.
