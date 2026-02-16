Начало слалома на Олимпиаде стоило перенести, считает Журова

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости предположила, что организаторы соревнований по горнолыжному слалому на зимних Олимпийских играх в Италии могли перенести начало первой попытки из-за погодных условий.

В понедельник 49 горнолыжников из 95 стартовавших не смогли финишировать в первой попытке в слаломе. В число тех, кто не сумел финишировать, вошел и россиянин Семен Ефимов. Эти спортсмены не смогут принять участие во второй попытке.

« "Видела, как сходили горнолыжники. Можно и организаторов винить, но основные доехали. Комментаторы говорили, что высока вероятность переноса, но, как мы видим, не перенесли. На Олимпиаде такое, к сожалению, бывает - элемент невезения. Погодные условия, особенно в горах, непрогнозируемы. У нас в Сочи , кстати, все было идеально с погодой для практически всех горнолыжных дисциплин", - сказала Журова

"Мне сложно оценить выступление нашего парня. Он не всегда мог тренироваться в таких условиях. Тут еще и вопрос постоянного международного опыта, фактор волнения и других нюансов", - добавила она.