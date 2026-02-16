https://ria.ru/20260216/slalom-2074730866.html
Начало слалома на Олимпиаде стоило перенести, считает Журова
Начало слалома на Олимпиаде стоило перенести, считает Журова - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Начало слалома на Олимпиаде стоило перенести, считает Журова
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости предположила, что организаторы соревнований по... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости предположила, что организаторы соревнований по горнолыжному слалому на зимних Олимпийских играх в Италии могли перенести начало первой попытки из-за погодных условий.
В понедельник 49 горнолыжников из 95 стартовавших не смогли финишировать в первой попытке в слаломе. В число тех, кто не сумел финишировать, вошел и россиянин Семен Ефимов. Эти спортсмены не смогут принять участие во второй попытке.
«
"Видела, как сходили горнолыжники. Можно и организаторов винить, но основные доехали. Комментаторы говорили, что высока вероятность переноса, но, как мы видим, не перенесли. На Олимпиаде такое, к сожалению, бывает - элемент невезения. Погодные условия, особенно в горах, непрогнозируемы. У нас в Сочи
, кстати, все было идеально с погодой для практически всех горнолыжных дисциплин", - сказала Журова
.
"Мне сложно оценить выступление нашего парня. Он не всегда мог тренироваться в таких условиях. Тут еще и вопрос постоянного международного опыта, фактор волнения и других нюансов", - добавила она.
Также собеседница агентства заочно ответила критикам того, что россияне решили отправиться на Олимпиаду. "Никто не может спрогнозировать такую ситуацию. Важно, что ребята получают международный опыт", - резюмировала Журова.