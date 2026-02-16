Рейтинг@Mail.ru
Начало слалома на Олимпиаде стоило перенести, считает Журова - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 16.02.2026 (обновлено: 16:28 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/slalom-2074730866.html
Начало слалома на Олимпиаде стоило перенести, считает Журова
Начало слалома на Олимпиаде стоило перенести, считает Журова - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Начало слалома на Олимпиаде стоило перенести, считает Журова
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости предположила, что организаторы соревнований по... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T16:11:00+03:00
2026-02-16T16:28:00+03:00
спорт
светлана журова
зимние олимпийские игры 2026
горнолыжный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92372/40/923724085_0:244:2730:1780_1920x0_80_0_0_a8da6e1798959ae649759b391f4a60b2.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072925754.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92372/40/923724085_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_962e64418a340d7a6dee0e347e4aac40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, светлана журова, зимние олимпийские игры 2026, горнолыжный спорт
Спорт, Светлана Журова, Зимние Олимпийские игры 2026, Горнолыжный спорт
Начало слалома на Олимпиаде стоило перенести, считает Журова

Журова: стоило перенести начало слалома на Олимпиаде из-за погоды

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости предположила, что организаторы соревнований по горнолыжному слалому на зимних Олимпийских играх в Италии могли перенести начало первой попытки из-за погодных условий.
В понедельник 49 горнолыжников из 95 стартовавших не смогли финишировать в первой попытке в слаломе. В число тех, кто не сумел финишировать, вошел и россиянин Семен Ефимов. Эти спортсмены не смогут принять участие во второй попытке.
«
"Видела, как сходили горнолыжники. Можно и организаторов винить, но основные доехали. Комментаторы говорили, что высока вероятность переноса, но, как мы видим, не перенесли. На Олимпиаде такое, к сожалению, бывает - элемент невезения. Погодные условия, особенно в горах, непрогнозируемы. У нас в Сочи, кстати, все было идеально с погодой для практически всех горнолыжных дисциплин", - сказала Журова.
"Мне сложно оценить выступление нашего парня. Он не всегда мог тренироваться в таких условиях. Тут еще и вопрос постоянного международного опыта, фактор волнения и других нюансов", - добавила она.
Также собеседница агентства заочно ответила критикам того, что россияне решили отправиться на Олимпиаду. "Никто не может спрогнозировать такую ситуацию. Важно, что ребята получают международный опыт", - резюмировала Журова.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Несравнимо с Сочи-2014": Журова оценила церемонию открытия Игр в Италии
7 февраля, 19:14
 
СпортСветлана ЖуроваЗимние Олимпийские игры 2026Горнолыжный спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Салават Юлаев
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ш. Цзюньчэн
    66
    42
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Барселона
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Лечче
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Амур
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Укидзима
    А. Захарова
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    А. Калинская
    614
    266
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала