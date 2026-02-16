Рейтинг@Mail.ru
Больше половины горнолыжников сошли во время слалома на Олимпийских играх
15:00 16.02.2026
Больше половины горнолыжников сошли во время слалома на Олимпийских играх
Больше половины горнолыжников сошли во время слалома на Олимпийских играх
Сорок девять горнолыжников не смогли финишировать в первой попытке в слаломе на Олимпийских играх в Италии.
Больше половины горнолыжников сошли во время слалома на Олимпийских играх

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сорок девять горнолыжников не смогли финишировать в первой попытке в слаломе на Олимпийских играх в Италии.
Всего стартовали 95 горнолыжников из 96. Сошедшие, среди которых россиянин Семен Ефимов, не смогут принять участие во второй попытке.
Победителем в первой попытке стал норвежец Атле Ли Макграт, время которого составило 56,14 секунды. Финишировать сумели 46 спортсменов, которые позднее в понедельник поборются во второй попытке за медали.
Женский слалом с участием россиянки Юлии Плешковой пройдет 18 февраля.
