Больше половины горнолыжников сошли во время слалома на Олимпийских играх

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сорок девять горнолыжников не смогли финишировать в первой попытке в слаломе на Олимпийских играх в Италии.

Всего стартовали 95 горнолыжников из 96. Сошедшие, среди которых россиянин Семен Ефимов, не смогут принять участие во второй попытке.

Победителем в первой попытке стал норвежец Атле Ли Макграт, время которого составило 56,14 секунды. Финишировать сумели 46 спортсменов, которые позднее в понедельник поборются во второй попытке за медали.