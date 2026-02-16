Рейтинг@Mail.ru
В Коста-Рике убили известного американского серфингиста
23:46 16.02.2026
В Коста-Рике убили известного американского серфингиста
В Коста-Рике убили известного американского серфингиста - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
В Коста-Рике убили известного американского серфингиста
Известный серфингист Курт ван Дайк из Калифорнии (США) был жестоко убит в своем доме в Коста-Рике, сообщает местное издание Tico Times. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
В Коста-Рике убили известного американского серфингиста

В Коста-Рике американского серфингиста Курта ван Дайка убили в его доме

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Свеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Свеча. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Известный серфингист Курт ван Дайк из Калифорнии (США) был жестоко убит в своем доме в Коста-Рике, сообщает местное издание Tico Times.
По информации источника, двое вооруженных мужчин проникли в квартиру, которую ван Дайк делил со своей подругой. Преступники угрожали паре пистолетом, связали и избили их, после чего забрали ценности и автомобиль. В какой-то момент они убили ван Дайка. На теле спортсмена при осмотре были обнаружены следы удушья и множественные ножевые ранения.
Полиция начала расследование дела, собрала улики с места происшествия, включая возможные отпечатки пальцев и записи с ближайших камер наблюдения. В отчете говорится, что двое подозреваемых скрылись с места преступления на двух автомобилях.
Ван Дайк владел отелем в коста-риканском городе Пуэрто-Вьехо-де-Таламанка и жил в регионе более десяти лет. Благодаря своему мастерству в серфинге местные серфингисты дали ему прозвище "Король".
 
