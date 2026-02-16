https://ria.ru/20260216/serfingist-2074821171.html
В Коста-Рике убили известного американского серфингиста
Известный серфингист Курт ван Дайк из Калифорнии (США) был жестоко убит в своем доме в Коста-Рике, сообщает местное издание Tico Times.
2026-02-16T23:46:00+03:00
2026-02-16T23:46:00+03:00
2026-02-16T23:51:00+03:00
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Известный серфингист Курт ван Дайк из Калифорнии (США) был жестоко убит в своем доме в Коста-Рике, сообщает местное издание Tico Times
По информации источника, двое вооруженных мужчин проникли в квартиру, которую ван Дайк делил со своей подругой. Преступники угрожали паре пистолетом, связали и избили их, после чего забрали ценности и автомобиль. В какой-то момент они убили ван Дайка. На теле спортсмена при осмотре были обнаружены следы удушья и множественные ножевые ранения.
Полиция начала расследование дела, собрала улики с места происшествия, включая возможные отпечатки пальцев и записи с ближайших камер наблюдения. В отчете говорится, что двое подозреваемых скрылись с места преступления на двух автомобилях.
Ван Дайк владел отелем в коста-риканском городе Пуэрто-Вьехо-де-Таламанка и жил в регионе более десяти лет. Благодаря своему мастерству в серфинге местные серфингисты дали ему прозвище "Король".