Присутствие Глейхенгауза придаст Петросян уверенности, считает Радионова
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:43 16.02.2026
Присутствие Глейхенгауза придаст Петросян уверенности, считает Радионова
Присутствие Глейхенгауза придаст Петросян уверенности, считает Радионова - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Присутствие Глейхенгауза придаст Петросян уверенности, считает Радионова
Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова заявила РИА Новости, что присутствие тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
фигурное катание
елена радионова
аделия петросян
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
Новости
елена радионова, аделия петросян, даниил глейхенгауз, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Елена Радионова, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Зимние Олимпийские игры 2026
Присутствие Глейхенгауза придаст Петросян уверенности, считает Радионова

Радионова считает, что приезд Глейхенгауза придаст уверенности Петросян на ОИ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЧемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова заявила РИА Новости, что присутствие тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза на Олимпиаде придаст уверенности российской фигуристке Аделии Петросян.
Ранее Глейхенгауз в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с олимпийской аккредитацией тренера. На ней указано, что ему присвоен нейтральный статус. Он прибыл в Милан на Олимпийские игры в качестве тренера и будет выводить Петросян на соревнованиях.
«
"Прекрасно, что Даниил Глейхенгауз сможет присутствовать на соревнованиях вместе с Аделией. Думаю, ей это придаст уверенности. Мы болеем за Аделию, желаем ей завтра удачи. Ждем чистого проката. Но самое главное, чтобы она сама получила удовольствие от того, что она делает. А мы будем болеть за нее и держать кулачки. Уверена, у нее все получится", - сказала Радионова.
Фигуристки представят короткие программы 17 февраля. Петросян выступит под вторым номером. В заявку 18-летней россиянки включены двойной аксель, тройной лутц, прыжок в либелу, каскад тройной флип - тройной тулуп, заклон, дорожка шагов и комбинация вращений со сменой ноги.
"Наш генофонд прорвется": Жулин о русских фамилиях фигуристов на Олимпиаде
Фигурное катание, Елена Радионова, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Зимние Олимпийские игры 2026
 
