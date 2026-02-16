Присутствие Глейхенгауза придаст Петросян уверенности, считает Радионова

«

"Прекрасно, что Даниил Глейхенгауз сможет присутствовать на соревнованиях вместе с Аделией. Думаю, ей это придаст уверенности. Мы болеем за Аделию, желаем ей завтра удачи. Ждем чистого проката. Но самое главное, чтобы она сама получила удовольствие от того, что она делает. А мы будем болеть за нее и держать кулачки. Уверена, у нее все получится", - сказала Радионова.