https://ria.ru/20260216/petrosyan-2074741982.html
Присутствие Глейхенгауза придаст Петросян уверенности, считает Радионова
Присутствие Глейхенгауза придаст Петросян уверенности, считает Радионова - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Присутствие Глейхенгауза придаст Петросян уверенности, считает Радионова
Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова заявила РИА Новости, что присутствие тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T16:43:00+03:00
2026-02-16T16:43:00+03:00
2026-02-16T16:43:00+03:00
фигурное катание
елена радионова
аделия петросян
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063446346_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_32582311730546bacf7bca3b759dcf5a.jpg
https://ria.ru/20260216/zhulin-2074734545.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063446346_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_d257dd891f4616c7bb01c8e47f296404.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена радионова, аделия петросян, даниил глейхенгауз, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Елена Радионова, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Зимние Олимпийские игры 2026
Присутствие Глейхенгауза придаст Петросян уверенности, считает Радионова
Радионова считает, что приезд Глейхенгауза придаст уверенности Петросян на ОИ
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова заявила РИА Новости, что присутствие тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза на Олимпиаде придаст уверенности российской фигуристке Аделии Петросян.
Ранее Глейхенгауз в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с олимпийской аккредитацией тренера. На ней указано, что ему присвоен нейтральный статус. Он прибыл в Милан на Олимпийские игры в качестве тренера и будет выводить Петросян на соревнованиях.
«
"Прекрасно, что Даниил Глейхенгауз сможет присутствовать на соревнованиях вместе с Аделией. Думаю, ей это придаст уверенности. Мы болеем за Аделию, желаем ей завтра удачи. Ждем чистого проката. Но самое главное, чтобы она сама получила удовольствие от того, что она делает. А мы будем болеть за нее и держать кулачки. Уверена, у нее все получится", - сказала Радионова.
Фигуристки представят короткие программы 17 февраля. Петросян выступит под вторым номером. В заявку 18-летней россиянки включены двойной аксель, тройной лутц, прыжок в либелу, каскад тройной флип - тройной тулуп, заклон, дорожка шагов и комбинация вращений со сменой ноги.