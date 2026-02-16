Сара Шлепер c 4-летним сыном участвует в гонке Кубка мира по слалому. Архивное фото

Мать и сын впервые в истории выступили на одной зимней Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мексиканская горнолыжница Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола выступили на Играх 2026 года в Италии, став первыми матерью и сыном, принявшими участие в одной зимней Олимпиаде.

46-летняя Шлепер 12 февраля заняла 26-е место в супергиганте. Также она выступила в гигантском слаломе в понедельник, однако была дисквалифицирована, так как высота ее лыжных креплений превысила максимально допустимую норму.

Ее сын, 18-летний Гахиола, 14 февраля принял участие в гигантском слаломе (53-е место) и во вторник - в слаломе, где не смог финишировать.