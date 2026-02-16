Рейтинг@Mail.ru
СМИ: немецкие биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде
Биатлон
Биатлон
 
11:48 16.02.2026 (обновлено: 12:10 16.02.2026)
СМИ: немецкие биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде
СМИ: немецкие биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде
Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешка Джессика Йислова отравились бургерами на Олимпийских играх в Италии, сообщает Bild. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешка Джессика Йислова отравились бургерами на Олимпийских играх в Италии, сообщает Bild.
Ранее Хеттих-Вальц не смогла принять участие в спринте, в котором Фойгт стала 12-й. Как сообщает издание, обе спортсменки испытывали проблемы с желудком. После прошедшей до этого женской индивидуальной гонки немки ели в отеле бургеры. Аналогичные симптомы были у Йисловой, которая снялась со спринта.
"Мы предполагаем, что они съели что-то, что им не подошло. Проблема была только в одну ночь. У Янины это случилось на следующую ночь, поэтому она не была достаточно подготовлена ​​к спринту. Но наш медицинский отдел, врач национальной команды уверены, что ничего серьезного нет", - заявил спортивный директор сборной Германии Феликс Биттерлинг.
Отмечается, что биатлонисты сборной Германии после этого переехали в другое место и теперь проживают в трех километрах от трассы. Также у команды будет личный повар.
Во вторник и среду на Олимпиаде пройдут мужская и женская эстафеты, затем 20 и 21 февраля состоятся мужской и женский масс-старты.
Антон Шипулин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады
15 февраля, 16:10
 
БиатлонЗимние Олимпийские игры 2026Ванесса ФойгтСпортВокруг спорта
 
