Японцы в соцсетях сравнили медали Олимпиады без России с пузырем
Японцы в соцсетях сравнили медали Олимпиады без России с пузырем - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Японцы в соцсетях сравнили медали Олимпиады без России с пузырем
Японские пользователи соцсетей сравнили медали в дисциплинах зимних Олимпийских игр, где традиционно сильна Россия, при отсутствии российских спортсменов с...
2026-02-16T09:52:00+03:00
2026-02-16T09:52:00+03:00
2026-02-16T09:52:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
спорт
Японцы в соцсетях сравнили медали Олимпиады без России с пузырем
Японцы в соцсетях сравнили медали Олимпиады без участия России с пузырем
ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Японские пользователи соцсетей сравнили медали в дисциплинах зимних Олимпийских игр, где традиционно сильна Россия, при отсутствии российских спортсменов с пузырем, выяснило РИА Новости, изучив публикации в японском сегменте Х.
«
"Когда смотришь на олимпийскую медальную гонку, нельзя забывать, что это результат при отсутствии "зимнего короля" - России. Спортсмены ни в чем не виноваты, и, может, не стоит так говорить, но медали в видах, где сильна Россия, - это пузырь", - считает пользователь Куакку.
В свою очередь, пользователь Джейми3 сравнил нынешние соревнования с "Олимпийскими играми по дзюдо без Тедди Ринера", который считается одним из величайших дзюдоистов мира.
Еще один пользователь с ником Бухи вспомнила выступления на ледовом шоу Евгения Плющенко "Белоснежка", где пять фигуристов выполнили групповое сальто назад. К этому элементу было приковано всеобщее внимание после того, как американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин успешно выполнил сальто в короткой программе командного турнира Игр.
«
"Если такие спортсмены будут отстранены от участия в Олимпиаде, соревнования, пожалуй, станут немного легче", - добавила она.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.