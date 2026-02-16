Рейтинг@Mail.ru
Японцы в соцсетях сравнили медали Олимпиады без России с пузырем
09:52 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/olimpiada-2074614021.html
Японцы в соцсетях сравнили медали Олимпиады без России с пузырем
Японцы в соцсетях сравнили медали Олимпиады без России с пузырем
зимние олимпийские игры 2026, спорт
Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Японские пользователи соцсетей сравнили медали в дисциплинах зимних Олимпийских игр, где традиционно сильна Россия, при отсутствии российских спортсменов с пузырем, выяснило РИА Новости, изучив публикации в японском сегменте Х.
"Когда смотришь на олимпийскую медальную гонку, нельзя забывать, что это результат при отсутствии "зимнего короля" - России. Спортсмены ни в чем не виноваты, и, может, не стоит так говорить, но медали в видах, где сильна Россия, - это пузырь", - считает пользователь Куакку.
Хоккеисты сборной Франции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Главный позор Олимпиады: заменившую Россию команду выносят все
Вчера, 22:20
В свою очередь, пользователь Джейми3 сравнил нынешние соревнования с "Олимпийскими играми по дзюдо без Тедди Ринера", который считается одним из величайших дзюдоистов мира.
Еще один пользователь с ником Бухи вспомнила выступления на ледовом шоу Евгения Плющенко "Белоснежка", где пять фигуристов выполнили групповое сальто назад. К этому элементу было приковано всеобщее внимание после того, как американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин успешно выполнил сальто в короткой программе командного турнира Игр.
"Если такие спортсмены будут отстранены от участия в Олимпиаде, соревнования, пожалуй, станут немного легче", - добавила она.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Безобразно!" Тарасова раскритиковала судейство на Олимпиаде
14 февраля, 01:39
 
Зимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
