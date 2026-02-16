Рейтинг@Mail.ru
Фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
01:00 16.02.2026
Фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ
Фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ
Финский фристайлист Элиас Лаюнен упал во время первого прыжка квалификации по биг-эйру на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Финского фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ

Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Финский фристайлист Элиас Лаюнен упал во время первого прыжка квалификации по биг-эйру на Олимпиаде в Италии.
Спортсмен не смог приземлиться на лыжи после исполнения трюков и сильно ударился о землю спиной и головой. Пролежав на снегу без движения несколько минут, 18-летний финн был эвакуирован на носилках к краю финишной зоны под аплодисменты зрителей.
"Лаюнен упал во время приземления в дисциплине биг-эйр и ударился головой. Он в сознании, все его конечности двигаются. Лаюнена отправят на дальнейшее обследование", - приводит заявление Олимпийского комитета Финляндии Iltalehti.
Элиас Лаюнен - сын трехкратного олимпийского чемпиона по лыжному двоеборью Самппы Лаюнена.
Марк Макморрис - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Канадцу удалось избежать травм после падения на олимпийской трассе
5 февраля, 14:14
 
Спорт Италия Финляндия Зимние Олимпийские игры 2026
 
