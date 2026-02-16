https://ria.ru/20260216/olimpiada-2074574515.html
Фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ
Фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ
Финский фристайлист Элиас Лаюнен упал во время первого прыжка квалификации по биг-эйру на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T01:00:00+03:00
2026-02-16T01:00:00+03:00
2026-02-16T01:00:00+03:00
спорт
италия
финляндия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_df5623adbb5595edf45967f104b050bd.jpg
https://ria.ru/20260205/makmorris-2072459047.html
италия
финляндия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_295093ef565cc85b0277176591717f21.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, финляндия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Финляндия, Зимние Олимпийские игры 2026
Фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ
Финского фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ